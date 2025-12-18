Hahaha grappig bericht. De gemeente Epe, bekend van de vermiste hond Daisy, heeft de Facebookreacties uitgezet. Epe was in 2024 (ruim voor de NOS) al gestopt met X'en, maar blijkbaar zit de haat ook op andere plekken van het internet. En nu zet Epe dus de reacties bij FB-berichten uit. Episch.

Wij dachten nog: dit is door een of andere communicatiestagiare met een Master Trigger Warning Studies bedacht. Maar nee. In de gemeente Epe is de burgerhaat endemisch. "Het gaat om een pilot van zes maanden." Er is dus serieus over vergaderd en nagedacht, dit was de uitkomst, en die gaat over zes maanden door een heel clubje worden geëvalueerd. En bemoeit zelfs de burgemeester zich tegen de zaak aan: "Burgemeester Tom Horn zegt dat de beslissing niet lichtvaardig is genomen. "Als gemeente willen we weten wat er leeft onder inwoners en goed benaderbaar zijn. Tegelijkertijd zien we dat reacties op sociale media steeds vaker ontsporen", aldus Horn." Welja. Kennelijk zijn in Epe de echte problemen op. Oh nee wacht. Kennelijk is er in Epe maar één probleem, en dat zijn de Epenaren. Zo bleek uit onderzoek in 2021 dat burgers in Epe de gemeente het rapportcijfer 1 geven. Onder ambtenaren en bestuurders was het beeld juist positief.

Burgemeester Horn zei toen: "Er is wel een verschil in hoe we het binnen beleven en hoe de buitenwereld er naar kijkt. Dat wil niet zeggen dat wij niks te verbeteren hebben, het zegt ook niet dat de buitenwereld het alleen maar verkeerd ziet, maar het zegt wel dat we die twee werelden meer bij elkaar moeten brengen.’" Die werelden heeft de Eper gemeenteraad de afgelopen tijd bij elkaar te brengen door vergaderingen stiekem besloten te maken. En toen daarover gezeurd werd, zeiden ze dat het geen inhoudelijke vergaderingen waren maar 'bijeenkomsten'.

Alleen voor een gemeenteraad die zo denkt, is het een normaal besluit om de Facebookreeacties uit te zetten en daar een heuse pilot voor op te tuigen. Het bestuur van de gemeente Epe wil een ander volk. Kon het volk van de gemeente Epe maar een ander bestuur kiezen.