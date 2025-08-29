Deze shitshow houdt ook niet op: de dataroof bij Bevolkingsonderzoek Nederland blijkt nog veel groter dan gedacht. Bij een laboratorium in Rijswijk werden de gegevens van 715.000 vrouwen die meededen aan onderzoek naar baarmoederhalskanker buitgemaakt, het is zelfs niet uit te sluiten dat de NOVA-criminelen de gegevens van ALLE 941.000 VROUWEN die aan dit onderzoek meededen hebben gejat. De dataroof-teller stond hiervoor nog op ongeveer een half miljoen gedupeerden, maar het gaat mogelijk om het dubbele. Ouch. En het gaat hier dus toch al om redelijk intieme gegevens zoals uitslagen van uitstrijkjes, maar ook al ging het alleen om de omtrek van een grote teen, dan nog moet je toch kunnen verwachten dat een stel cybernerds niet met een handomdraai aan die gegevens van BIJNA EEN MILJOEN NEDERLANDERS kan komen. Een fuck up van immense proporties die ook een schijtlading geld gaat kosten want natuurlijk, tienduizenden gedupeerden hebben zich al verzameld voor een schadeclaim. Dit gaat NOG JAREN duren.

Update 14:05 - Totale omvang bekendgemaakt: gegevens 850.000 mensen gestolen