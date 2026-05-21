Blijft er nou wél of géén moer over van Moerdijk?

Ja zegt u het dan maar

jetten cancelt jetten die moerdijk cancelt

Er zou helemaal geen moer meer overblijven van Moerdijk, dat werd elke Moerdijker en z'n moerder beloofd, maar nu is ineens alles anders. De gemeente schrijft: "Het klopt dat de rijksoverheid overweegt of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie in Moerdijk, zodat het dorp Moerdijk kan blijven bestaan." De wethouder kent Moerdijkers: "Zij willen duidelijkheid, zekerheid en perspectief." En dan slingert de gemeente zo'n bericht Moerdijk in, waarin dus louter wordt gesproken van 'overwegen'. Dat is geen 'duidelijkheid, zekerheid en perspectief', dat is hoop, maar dan smerige, vuile, walgelijke en waarschijnlijk ijdele hoop. Dát is wat Moerdijkers plots op hun bordje krijgen, terwijl die allang perspectief hadden gevonden in Moergestel, Moerbeek of Moerkapelle. Dat dit kabinet geen kaas heeft gegeten van BOUWEN wisten we natuurlijk al, maar nu blijkt SLOPEN zelfs te moeilijk. En als je helemaal niets kan laat je de boel maar gewoon de boel (zie ook asiel). Laat het kabinet maar lekker overwegen, dan leggen we het finale oordeel wel bij U.

De Poll van Moerdijk

Moet Moerdijk blijven?

Tags: moerdijk, dorp, ja of nee
@Dorbeck | 21-05-26 | 16:11 | 38 reacties

