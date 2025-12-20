Geen 95% compensatie, geen 100% compensatie, maar 350% compensatie! Dat is wat de inwoners van het ten dode opgeschreven durpje Moerdijk willen hebben voor hun huis, hun herinneringen en het tuinpad van hun vader. Daarvoor is de beruchte succesvolle advocaat Geert-Jan Knoops ingeschakeld, bekend van de geruchtmakende vrijspraak in de Marco Borsato Gate. Nu denkt u natuurlijk, wat fijn voor die Moerdijkers dat ze ruimhartig worden beloond voor al die emotionele schade, extra verhuisdozen, huurbusjes van Diks, en een nieuwe woning in het naastgelegen Zevenbergen, maar die vette 350%-rekening gaat heus niet naar D66 en Rob "energietransitie" Jetten, maar linea recta naar de belastingbetaler - u dus. Voor wie zin heeft in een lekker moppie speculeren, er staan nog WONINGEN TE KOOP in Moerdijk. Succes!