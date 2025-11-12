Er blijft geen moer over van Moerdijk
Bestaat Het Dorp straks nog wel?
RIP een stukje Nederland. Het dorp Moerdijk ligt in de weg, dus moet het weg, opgeheven, vernietigd, geschrapt, gewist uit de Canon. Allemaal ten behoeve van de energietransitie, waarmee D66-beleid NU AL tot in de kleinste dorpen doorsijpelt. Jetten had het bewust continu over 'tien steden', waarmee hij geniepig verzweeg dat het D66-plan ten koste gaat van dorpen. Gisteravond werden de bewoners (er wonen 1100 Moerdijkers in Moerdijk) van het ex-dorp ingelicht tijdens een informatiebijeenkomst. Daar liepen de emoties logischerwijs hoog op toen de burgemeester het woord nam. Het klonk: "Je hebt niks met Moerdijk, joh.” Voorstelbaar maar niet helemaal waar, de burgervader heet immers Aart-Jan MOERkerke.
Er lag overigens al in 2013 een advies om Moerdijk uit de weg te ruimen, saillant genoeg een advies van: ED NIJPELS. Door al die D66-achtigen blijft er straks geen dorp meer over en verandert heel het land langzaam in Almere. Gelukkig hebben de Moerdijkers vermoerdelijk nog 10 jaar - LEEDAANKOOP NOG MOGELIJK - de tijd om in te pakken en naar Meerdijk te verkassen, dat dorp verdwijnt immers nooit.
Geniet ervan nu het nog kan
