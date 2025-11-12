RIP een stukje Nederland. Het dorp Moerdijk ligt in de weg, dus moet het weg, opgeheven, vernietigd, geschrapt, gewist uit de Canon. Allemaal ten behoeve van de energietransitie, waarmee D66-beleid NU AL tot in de kleinste dorpen doorsijpelt. Jetten had het bewust continu over 'tien steden', waarmee hij geniepig verzweeg dat het D66-plan ten koste gaat van dorpen. Gisteravond werden de bewoners (er wonen 1100 Moerdijkers in Moerdijk) van het ex-dorp ingelicht tijdens een informatiebijeenkomst. Daar liepen de emoties logischerwijs hoog op toen de burgemeester het woord nam. Het klonk: "Je hebt niks met Moerdijk, joh.” Voorstelbaar maar niet helemaal waar, de burgervader heet immers Aart-Jan MOERkerke.

Er lag overigens al in 2013 een advies om Moerdijk uit de weg te ruimen, saillant genoeg een advies van: ED NIJPELS. Door al die D66-achtigen blijft er straks geen dorp meer over en verandert heel het land langzaam in Almere. Gelukkig hebben de Moerdijkers vermoerdelijk nog 10 jaar - LEEDAANKOOP NOG MOGELIJK - de tijd om in te pakken en naar Meerdijk te verkassen, dat dorp verdwijnt immers nooit.