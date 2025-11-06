achtergrond

Theo van Gogh uit de Amsterdamse canon gesneden

Komen migranten, vrouwen en KOFFIETENTJES voor terug

Ja dat is Amsterdam hè, Amsterdam anno 2025 welteverstaan. Dat moet niks meer hebben van Theo van Gogh (uitstékende timing ook) en juist heel veel van migranten. En ook die Olympische Spelen van 1928 zijn al zo lang geleden. Koffietentjes. Die zijn pas leuk. Die vormen Amsterdam ook echt en passen daarom uitstekend in een canon van 750 jaar Amsterdam, want als er iets is wat 750 jaar Amsterdam definieert dan zijn het wel koffietentjes. Oja, hoeren noemen we nu trouwens vrouwen dus de Wallen zijn eruit voor: vrouwen. Kanonnen zeg wat een canon. Gelukkig zijn canons altijd ontzettend stom en worden die stomme dingen ook gemaakt door ontzettend vervelende en stomme historici als Tayfun Balsick. Eigenlijk zouden we een canon moeten maken van stomste canons ooit, maar dan zouden we straks nog ons best doen op een canon en dat is nou juist: stom. Enfin, Theo van Gogh was dan misschien geen geboren Amsterdammer, hij is wel gemaakt door de stad. Bovendien maakte hij de stad een stuk leuker, levendiger, spannender, schreeuweriger, intenser en in sommige gevallen zelfs: liever, jarenlang, totdat hij vermoord werd door een Marokkaan (hoofdstuk migratie). Hieronder dan maar wat Theo-beeld, omdat hij uit de Amsterdamse canon gesneden is.

Zomaar een straat in Amsterdam

@Dorbeck | 06-11-25 | 20:00 | 115 reacties

Reaguursels

