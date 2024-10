Angela de Jong is (nog) niet vermoord en daarom is er deze week geen vierdelige docuserie over Angela de Jong op tv en is er dit weekend ook geen linkse inkapseling van Angela De Jong in De Balie. Dat is jammer voor mensen die graag willen weten of Angela de Jong weleens met haar moeder naar bed is geweest (waarschijnlijk niet) en wat Angela de Jong gevonden zou hebben van het Israël-Palestina-conflict, maar dat zijn maar heel weinig mensen omdat Angela de Jong toch vooral iemand is die de hele dag op tv is om in het ene programma te vertellen wat ze nou eigenlijk van het andere programma vindt. Wij zouden zeggen: Angela de Jong is geen grootheid, Angela de Jong is een randfiguur. Een randfiguur dat heel graag over politiek wil praten maar bij Jinek niet veel verder kwam dan dat ze de vorige seizoenen Wilders toch meeslepender vond. Nou zal Angela de Jong de eerste zijn om te beamen dat Angela de Jong een randfiguur is, want als er iets past bij het merk 'Angela de Jong' dan is het Hollandse bescheidenheid, die natuurlijk gepaard gaat met een nauwelijks verholen minachting voor mensen die ergens voor stonden en daar de ultieme prijs voor betaalden, maar waarvan we natuurlijk niet moeten gaan denken dat het geen randfiguren zijn. Lekker woord wel eigenlijk. Randfiguur.