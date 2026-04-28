achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

FEEST. D66 opent zoals beloofd eerste nieuw gebouwde stad: Juinen

Nee haha natuurlijk niet

koot en bie bij plaatsnaambord juinen

Het land is nog niet uitgezopen van Koningsdag of de vlag kan alweer uit en de champagne gespoten want we hebben er sinds vandaag een nieuw Nationaal Park bij. Minister Jamie van Essen, bekend van D66, heeft het gebied de Goddelijke Status verleend waardoor het de komende jaren kan worden beschermd alsook 'ontwikkeld'. En Nationale Parken hebben we natuurlijk veel liever dan 10 nieuwe steden. Iedereen weet immers dat je in Nationale Parken het goedkoopst woont, het warmst woont, het leukst woont, het veiligst woont, uiteraard ook het groenst woont, het huiselijkst woont, het Hollandst woont en het D66st woont. Parken, Parken, Parken luidt het spreekwoord niet voor niets. Vergeet die in het geheel onnodige 10 steden van D66 dus snel en omarm ons 22ste stukje erfgoed, een gloednieuw Nationaal Park dat strekt van Hillegom tot Hoek van Holland: Het Hollandse Juinen De Hollandse Duinen. D66 bedankt!

Tags: 10 nieuwe steden, D66, Nationaal Park, Hollandse Duinen
@Dorbeck | 28-04-26 | 16:30 | 96 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.