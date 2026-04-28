Het land is nog niet uitgezopen van Koningsdag of de vlag kan alweer uit en de champagne gespoten want we hebben er sinds vandaag een nieuw Nationaal Park bij. Minister Jamie van Essen, bekend van D66, heeft het gebied de Goddelijke Status verleend waardoor het de komende jaren kan worden beschermd alsook 'ontwikkeld'. En Nationale Parken hebben we natuurlijk veel liever dan 10 nieuwe steden. Iedereen weet immers dat je in Nationale Parken het goedkoopst woont, het warmst woont, het leukst woont, het veiligst woont, uiteraard ook het groenst woont, het huiselijkst woont, het Hollandst woont en het D66st woont. Parken, Parken, Parken luidt het spreekwoord niet voor niets. Vergeet die in het geheel onnodige 10 steden van D66 dus snel en omarm ons 22ste stukje erfgoed, een gloednieuw Nationaal Park dat strekt van Hillegom tot Hoek van Holland: Het Hollandse Juinen De Hollandse Duinen. D66 bedankt!