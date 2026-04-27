Hoe eet je eigenlijk een tompouce zonder die room over je klauwen te krijgen? Na hoeveel Oranjebitter gaat het licht uit? Gaan ze weer een keer met wc-potten smijten? Wat zijn de tips voor de Vrijmarkt: hoe vind je de pareltjes tussen al die klassieke troep, James Overlast en het onkruid van Nana Mouskouri? Is er misschien een krant met EXPERTS die 'tips en tactieken' kunnen delen? Wat heeft de Blaffende Vis dit jaar weer gedaan? Hoe laat stonden de eerste Oranjefans langs de route? Is prins Bernhard nog steeds zo'n ongelooflijke lul? En met al die vragen in ons hoofd gaan we naar Dokkum, bekend van 5 juni 754, van 18 november 2017 en straks ook van 27 april 2026. Reken op de complete Dokkum Experience: Bonifatius, de Waag, molens, kaatsen / fierljeppen / zeilen, dúmkes, koeken, kaas, Beerenburg, Syb van der Ploeg, een of andere gare quiz, een lied, schoolkinderen, Sipke Jan Bouwsema, Aant Jelle Soepboer / Femke Wiersma en ach, misschien ook nog wel een lekker vleugje Jenny Douwes. En schaatsen natuurlijk. Heel veel schaatsen. Meeleesprogramma hierrrr. Tv Oranje hierrr. Kom er maar weer in, Van Buren.

UPDATE - TE SCHAATS