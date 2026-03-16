Landjepik Koningsdag reeds begonnen - met stoepkrijt afgebakende plaatsen TEGEN BETALING doorverkocht
Ah ja de Koningsdaggedachte: zoveel mogelijk geld bijeen schrapen
Drie weken voor Koningsdag zijn er aan de Apollolaan al tientallen plekken 'bezet' met krijt en slingers. In die straat is het vaak erg druk op de vrijmarkt. Een buurtbewoner vertelt dat een deel van de stoep voor zijn huis twee jaar geleden is doorverkocht. #AT5 #Amsterdam #Zuid… pic.twitter.com/SsugkK2lWW— AT5 (@AT5) April 7, 2026
Nog WEKEN tot Koningsdag en in Amsterdam-Zuid zijn ze alweer heel druk met Kolonisten van A'dam. Het NK Landjepik begint weer een week eerder en dat heeft ermee te maken dat plekken tegenwoordig ook verhandeld worden. Aan de Apollolaan ruil je namelijk 2 stoepkrijt, 1 vlaggetjeslijn én 50 euro voor een plekkie in de zon tijdens de Vrijmarkt. Bewoners (hoef je ook geen medelijden mee te hebben verder) hebben reeds bordjes opgehangen dat plekken voor hun
huisjes huizen NIET gereserveerd / verkocht mogen worden. Het WOZ-waardevolk van 2 miljoen+ heeft zelf namelijk ook heul veul lp's van James Overlast, dvd's van Jaws, willekeurig bij elkaar geflikkerde LEGO-meuk zonder handleiding en Mens erger je niet! minus de dobbelstenen in de aanbieding. Ging het maar regenen.
Nee rot op
Reaguursels
