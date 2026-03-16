Landjepik Koningsdag reeds begonnen - met stoepkrijt afgebakende plaatsen TEGEN BETALING doorverkocht

Ah ja de Koningsdaggedachte: zoveel mogelijk geld bijeen schrapen

Nog WEKEN tot Koningsdag en in Amsterdam-Zuid zijn ze alweer heel druk met Kolonisten van A'dam. Het NK Landjepik begint weer een week eerder en dat heeft ermee te maken dat plekken tegenwoordig ook verhandeld worden. Aan de Apollolaan ruil je namelijk 2 stoepkrijt, 1 vlaggetjeslijn én 50 euro voor een plekkie in de zon tijdens de Vrijmarkt. Bewoners (hoef je ook geen medelijden mee te hebben verder) hebben reeds bordjes opgehangen dat plekken voor hun huisjes huizen NIET gereserveerd / verkocht mogen worden. Het WOZ-waardevolk van 2 miljoen+ heeft zelf namelijk ook heul veul lp's van James Overlast, dvd's van Jaws, willekeurig bij elkaar geflikkerde LEGO-meuk zonder handleiding en Mens erger je niet! minus de dobbelstenen in de aanbieding. Ging het maar regenen.

Nee rot op

Met deze subtiele boodschap geeft een van de buurtkinderen aan dat dit plekje is gereserveerd voor de vrijmarkt op Koningsdag
Tags: koningsdag, apollolaan, amsterdam
@Mosterd | 07-04-26 | 13:11 | 26 reacties

Dit wil je ook lezen

VIDEO. Openlijke Hamas-verering en virulente Jodenhaat in Amsterdam

Toen ze de Joden opsloten, heb ik niet geprotesteerd; ik was immers geen Jood

@Mosterd | 01-04-26 | 14:59 | 214 reacties
Politie en marechaussee bij Joodse instelling

