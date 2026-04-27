O ja deze rubriek - zelf krankzinnige onderschriften verzinnen - dossier hierrrr - bedankt weer ANP Fotobank

Ennnnn wie hebben we daar, maar natuurlijk, het is Ravissante van Meijeren, slapend voor de beste plek op de Vrijmarkt. Een heel rare naam, maar zo heeft haar vader Genkel dat nou eenmaal bedacht. Ravissante komt helemaal uit Doetinchem-De Huet om in Amsterdam haar troep te verkopen. Daaronder ook allemaal spulletjes uit de Deense staalbouw, want voordat Ravissante fulltime aan de straatverkoop ging werkte ze als tankerbouwer aan de Odense Steel Shipyard. In 2012 ging die werf kapot, waarna Ravissante nog een tijdje andere 'werkzaamheden' in duistere havenkroegen verrichte. Enfin.

Starnakel Buiting (rechts) zeult met een kledingrek, maar dat is slechts een cover. Starnakel handelt in illegale Pokémonkaarten die ze heeft gekregen van haar Roemeense vriend Tijmen Smit. Die Pokémonkaarten komen uit kindfabrieken in Litouwen, en dan heb je dus die Charizard van Jake Paul maar dan zonder het larmoyante gezeik van die halve gare. Enfin, naar de Vrijmarkt dus, voor de laatste illegale Pokémonkaarten.

Dit is de fatbikekraam. Je kunt hier helemaal niks kopen, je moet 3 euro betalen en dan mag je de fatbike aanraken. Dan verander je in een vreselijke en totaal achterlijke idioot.

Patricia en haar man Jones zetten een kraampje neer. De man van Patricia lijdt aan het syndroom van Benjamin Button, eigenlijk is hij een gepensioneerde betonstaalvlechter van 68 jaar oud. Zijn favoriete lid van het Koningshuis is Willem-Alexander. Niet alleen nu, maar vooral vroeger, toen Willem nog veel zoop, rookte en vree. Jones houdt van dikke mannen die zuipen, roken en vrijen.

Marnix Straat (rechts) verkoopt samen met zijn dochter Dorps een compleet LOL-huis. Vroeger hield Dorps nog wel van LOL, nu vindt ze het iets voor schooiers en soldaten. Dat komt omdat ze helemaal in de ban is van Rob de Nijs: de dood van Neerlands grootste chansonnier van de laatste jaren heeft haar zeer aangegrepen.