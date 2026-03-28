achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

HOERA het is vandaag Landelijke Compostdag

Ja mensen JA MENSEN JAAAAAA MENSEN. Het is weer zo'n dag. Een dag waarop iedereen van 27 tot 42 jaar oud zich bezighoudt met Landelijke Compostdag. In India flikkeren ze alles in de Ganges en in China bouwen ze 1.110 heul veul kolencentrales, maar hier is het Landelijke Compostdag. U mag een bakje compost halen omdat u een kei bent in het scheiden van afval. Alphen, Zandvoort, Alkmaar, Leiderdorp en ga zo maar door. Nou, wij zijn goed in het SCHIJTEN van afval. Landelijke Compostdag is de dag dat we naar de compostuitdeelplek gaan, dan thuis dat bakje compost ergens in een hoek flikkeren, dan gaan we met de ene hand in de Cheetos en de andere in de broek rukken op betaalde pornosites en tot slot vreten we alles van Rob Wijnberg en Rutger Bregman. Klinkt als een gewone dag, zegt u? Nou nee hoor, het is Landelijke Compostdag. Wij gaan zuipen, doei.

Tags: compost, landelijke compostdag, feest, hoera het is vandaag
@Mosterd | 28-03-26 | 16:30 | 8 reacties

Reaguursels

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.