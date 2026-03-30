Potloden zijn net als mensen, ze komen in alle soorten en maten en in alle kleuren van de regenboog. Er zijn witte potloden, zwarte potloden en potloden van kleur, er bestaan oude potloden, jonge potloden, nieuwe potloden, bejaarde potloden, lange potloden en korte potloden, lange potloden met een kort puntje en korte potloden met een extreem lange dikke ragpunt, potloden met een paars kopje, er zijn onaardige potloden, gemene potloden en potloden waar op zich een goed gesprek mee valt te voeren, ook zijn er potloden die helemaal versleten zijn, potloden die Petra of Andries heten, potloden waar de kleur wel uit is, potloden die zo vaak zijn geslepen dat ze in geen enkel gaatje meer passen, zelfs niet van een klein puntenslijpertje, in Nederland heb je trouwens brutale potloden, in Frankrijk arrogante potloden, in Spanje communistische potloden, in Groot-Brittannië houden ze potloden vast met links, in Scandinavië vooral nietszeggende potloden die wel heel erg knap zijn, daarnaast heb je dure potloden, goedkope potloden, sexy potloden, rondzwervende potloden, slonzige potloden, joodse potloden, moslimpotloden en christenpotloden, ongelovige potloden natuurlijk, potloden om te likken, charmante potloden alsook onaangename potloden, chocoladepotloden, depressieve potloden, potloden in potjes, krakkemikkige potloden, analfabete potloden (die kunnen niet eens schrijven en krijgen straks gewoon een doctorstitel van D66), ontzettend laffe potloden, poltoden waar potloden moet staan, potloden die erbij horen, potloden die moeten worden geëxecuteerd, potloden die uitstekend schaken, timmermanspotloden, potloden waarmee F1-bolides worden getekend, tekenpotloden dus, potloden met heel zachte billetjes a.k.a. gummetjes, potloodventers, potloden om romantisch mee te doen, om mee te wandelen of om op het oor te plaatsen, potloden die zwijgen, betweterige potloden, potloden om mee te stemmen, potloden die zo beeldig op hun plekje blijven liggen, potloden die meerdere kleuren in zich dragen of waarvan de kleur een combinatie is van twee andere potloden die hebben liggen vozen, potloden die zo recht zijn als het rechte potlood van Ali B, ondeugende potloden en potloden waarmee flink bier valt te drinken. Potloden hebben we nodig, potloden hebben ons nodig, potloden en mensen leven al honderden jaren in harmonie samen, potloden moeten we derhalve koesteren en aanbidden want ze hebben nu eenmaal wat van ons weg, en daarom vieren wij deze Dag van het Potlood volgaarne.