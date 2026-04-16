Al die dagen die we vieren en dan is het vandaag toch zomaar Secretaressedag. Een dag waarop mensen vieren dat ze een secretaresse hebben / hadden (foto boven), een dag waarop men een secretaresse bedankt voor wat ze allemaal heeft gedaan (foto boven), een dag waarop we liever vergeten waar secretaresses zoal goed in zijn (foto boven), een dag waarop we secretaresses aanwijzen die we ONMIDDELLIJK op ons kantoor willen hebben (foto boven), een dag waarop we grapjes maken over al die dingen die secretaresses goed kunnen (foto boven), een dag waarop we met secretaresses (ho! mutual consent he) de bezemkast in duiken (foto boven), een dag waarop we secretaresses zeer erkentelijk zijn dat ze de telefoon opnemen (foto boven), dat we blij zijn dat secretaresses afspraken maken (foto boven), vandaag bedanken we de secretaresse hartelijk voor het schrijven van de mail (foto boven), vandaag feliciteren we de secretaresse met 0 fouten in de notulen van de voorbije vergadering (foto boven), vandaag zijn we blij dat de secretaresse ons klankbord is (foto boven) en DANKEN we de secretaresse hartelijk dat we tegen de secretaresse kunnen zeiken over de vrouw / man thuis (foto boven) als de aardappeltjes weer eens niet goed gekookt zijn (foto boven) en dan worden we getroost door de secretaresse (foto boven) en dan worden we verliefd op de secretaresse (foto boven) en dan loopt het uit de hand met de secretaresse (foto boven) en dan kopen we lingerie voor de secretaresse (foto boven) en dan trekken we de lingerie uit van de secretaresse (foto boven) en dan moeten we liegen over de secretaresse (foto boven) enzovoorts waar gaat dit heen. Wij hebben natuurlijk geen secretaresse, maar toch kopen we bloemen. OP DE SECRETARESSE!