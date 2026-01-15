AEX DOOR DE 1000 PUNTEN
YES YES YES
De haters zeiden: het is onmogelijk. De sceptici: onwaarschijnlijk. De zogenaamde realisten verwezen het naar het rijk der fabelen maar de dromers bleven dromen en nu is het eindelijk zover. DE AEX STAAT VOOR HET EERST BOVEN DE DUIZEND PUNTEN. Dat betekent nooit meer rijen bij de Voedselbank, iedereen met een modaal inkomen kan een huis kopen, energierekening naar 0, krimpflatie afgeschaft, worstenbroodjes iedere week in de aanbieding bij de Jumbo en pilsjes gewoon weer 1 euro 50 [opzoeken of dit klopt, red.]. We hebben een A. We hebben een E. We hebben een X. We hebben een DUI. We hebben een ZEND. DUIZEND PUNTEN! Duizend! Weet u hoeveel raketijsjes je daarvan kunt kopen? Allemaal naar Beursplein 5 om vuurwerk af te steken!
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
HOERA Soldaat van Oranje jarig
De musical STOPT
Slechte week positief afsluiten in het StamCafé
Net wat we nodig hebben: positiviteit en een geopend café
Uniek StamCafé. WIN WEEKENDTICKETS ZWARTE CROSS BIJ GEENSTIJL
Al maanden geen weekendticket meer te krijgen, wij hebben ze nog
Alcoholverkoop door winkels en supermarkten Nijmegen tijdens Vierdaagsefeesten VERBOTEN
Grenzen dicht maar dan voor alcohol
Hoera: 30 jaar geleden won Ajax de Cup met de Grote Oren
Was Farioli toen al geboren?
Hele week sexy zijn en dingen doen in de zon
HET KAN EN HET MAG EN HET IS MOGELIJK