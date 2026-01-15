De haters zeiden: het is onmogelijk. De sceptici: onwaarschijnlijk. De zogenaamde realisten verwezen het naar het rijk der fabelen maar de dromers bleven dromen en nu is het eindelijk zover. DE AEX STAAT VOOR HET EERST BOVEN DE DUIZEND PUNTEN. Dat betekent nooit meer rijen bij de Voedselbank, iedereen met een modaal inkomen kan een huis kopen, energierekening naar 0, krimpflatie afgeschaft, worstenbroodjes iedere week in de aanbieding bij de Jumbo en pilsjes gewoon weer 1 euro 50 [opzoeken of dit klopt, red.]. We hebben een A. We hebben een E. We hebben een X. We hebben een DUI. We hebben een ZEND. DUIZEND PUNTEN! Duizend! Weet u hoeveel raketijsjes je daarvan kunt kopen? Allemaal naar Beursplein 5 om vuurwerk af te steken!