Het wordt verkocht als museumdorp, maar dit land is sowieso een museum waar het goede leven achter dubbel glas ingelijst is. En daar op een Friese terp mag het weer even ademenen!

Op Funda leest u: "Wordt u de nieuwe eigenaar van het voormalige museumdorp in Allingawier? Dit unieke object van maar liefst 2,4 hectare grond in het idyllische terpdorp biedt eindeloze mogelijkheden. Denk aan wonen in groepsverband, het runnen van een horecaonderneming of het organiseren van unieke evenementen op deze bekende locatie in Súdwest-Fryslân. Er zouden op deze locatie redelijk eenvoudig minimaal zes woningen gerealiseerd kunnen worden. Wonen met familie, vrienden of een gemeenschap kan hier binnenkort uw werkelijkheid worden. Welke invulling zou u geven aan Allingawier?"

We vragen even aan Google's Gemini wie er vooral op af komen. "Er is veel interesse, tot aan het zuiden toe. Er waren onder meer twintig Urkers, een familie met vijftien kinderen. Dit is een plek waar je verliefd op kunt worden. Het hele weekend was het druk met kijkers."

Het ligt dus in Allingawier (maps), waar zo'n 80 mensen wonen. En echt, oude tijden herleven. De Verenigde Arabische Emiraten 'kopen' bijvoorbeeld een stuk Egypte voor $35 miljard, en u straks dus soeverein op eigen terp in Friesland. De wereld is uw oester. Meer beeld na de breek.