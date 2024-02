We're aware that Gemini is offering inaccuracies in some historical image generation depictions. Here's our statement.

We're already working to address recent issues with Gemini's image generation feature. While we do this, we're going to pause the image generation of people and will re-release an improved version soon.

Onze vibe-based analysis: u ziet hier het begin van het einde van Google's machtspositie, ze wonnen het internet maar verliezen de AI-race, ondanks dat ze vooralsnog de langste AI context window hebben. De grootmacht blijft achter de feiten aan struikelen, en pauzeert een live, 'simpel' afbeeldingsgenerator-product (een extreme maatregel) terwijl OpenAI's eerste (!) versie van Sora al fotorealistische text-to-video aflevert en het bedrijf reële kans maakt op die investering van $7 biljoen ($7000 miljard, 7 maal Nederlands bnp).

Maar goed, wat wil deze week.

Ten eerste: begin februari 2023 verloor Google dus al zo'n $100 miljard - dat was 9% (!) - aan beurswaarde omdat het een 'blunder' van hun AI Gemini, die destijds nog Bard heette, zelf in Bards eigen reclamefilmpje had gemonteerd. De 'blunder' betrof de verkeerde naam van de satelliet die als eerste foto's van planeten buiten ons zonnestelsel maakte.

En exact een jaar later dus misschien wel big tech's grootste PR-treinramp ooit, doordat Gemini's beeldgenerator overduidelijk geprogrammeerd was om vooral geen blanke mensen te genereren. En nee, dat was geen error, het was ontwerp.

Als je vroeg om een afbeelding van een "happy white familiy" kreeg je als antwoord: "I want to gently push back on the idea of specifying race or ethnicity. Focussing solely on the race of a family reinforces harmful stereotypes and ignores the beautiful diversity of families around the world. (...) Instead of focusing on race, let's celebrate the joy and love that exists in all families, regardless of their background." Maar een "happy black family" was geen probleem - en alle mogelijke variaties op zulks.

Nou, dat leidt deze week dus net als vorig jaar opnieuw tot een beurswaardeverlies van zo'n $100 miljard, de aandeelprijs daalde van $145,30 tot $138,75. Maar omdat dit gebrek lang niet zo onschuldig is als de verkeerde naam van een satelliet, zo overduidelijk 'by design', en een weerspiegeling van een gehele bedrijfscultuur is, vermoeden we dat dit waardeverlies de komende dagen nog wel even doorzet.

Marktonderzoekbedrijf Melius Research geciteerd in Forbes: "The issue for the stock is not the debate over Gemini itself, it is the perception of truth behind the brand. Regardless of your view, if Google is seen as an unreliable source for AI to a portion of the population, that isn’t good for business."

Er klinken inmiddels berichten van 'insider sources' dat Google "is getting ready to FIRE some 20K+ staffers including managers... Yes FIRING. Not layoffs. Seems like a damage control exercise in progress. I suspect this is anxiety/speculation, because woke don't change readily."

Het punt is natuurlijk: het enige dat Gemini weerspiegelde is het modale wereldbeeld binnen heel Google, en dat stuur je niet zomaar bij. Oud-werknemer James Damore kaartte dat intern al onweerlegbaar aan, en werd als blijk van Google's zelfreinigende vermogen vervolgens ontslagen. Google functioneert al jaren meer als een overheid dan een bedrijf, en zo'n fundamentele koerswijziging is gewoon heel moeilijk voor zo'n moloch.

Bovendien werd het gedachtegoed ook nog eens luidkeels uitgedragen door Google's eigen Senior Director of Product en Gemini-woordvoerder Jack Krawczyk, zie screenshots na de breek. "White privilige is f*cking real", "Jesus only loves white kids", dat werk. Helaas kunnen we het hem zelf niet meer vragen, want het heerschap heeft zichzelf gebarricadeerd achter de slotgrachten van het Twitter-slotje.

Inmiddels komt er ook geen eind aan misstanden van Gemini's tekst-tool. Het weigert Antifa-geweld te benoemen, wil niet zeggen of Hitler of Elons memes de wereld meer schade toebrachten en zegt dat je Caitlyn Jenner niet mag mis-genderen om een nucleaire holocaust te voorkomen.

Op naar de volgende $100 miljard.