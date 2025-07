Bouwend Nederland komt in al zijn wijsheid met een belangrijke waarschuwing voor eh ja iedereen eigenlijk maar met name voor het toekomstige kabinet van PvdA-GroenLinks, CDA, VVD en D66: "Woningbouw op grote schaal is alleen mogelijk als nieuwe gebieden goed bereikbaar zijn," zo staat in het AD. Waaraan nog wordt toegevoegd: "Investeringen in infrastructuur zijn essentieel om doorbraaklocaties te ontsluiten en woningbouw mogelijk te maken. Zonder wegen, ov-verbindingen en fietsinfrastructuur blijven plannen op papier steken." Nu kunnen we wel lollig lopen doen over dit open deurtje, maar het is juist goed dat er toch nog roependen in de woestijn zijn die eens in de zoveel tijd tegen de stroom ingaan en hun nek uitsteken. Daniel Koerhuis is er ook zo een (nog gefeliciteerd trouwens).

Hij werd direct beschimpt en belachelijk gemaakt, terwijl hij de longen uit zijn lijf twitterde. En datzelfde lot zal nu de bouw ten deel vallen omdat ze zo'n heldenrol op zich nemen. We schrijven maandag 28 juli 2025. De bouw heeft gewaarschuwd en bleek de volgende roepende in de woestijn, een nieuwe Koerhuis, zoals Koerhuis de nieuwe Ali Baba en de veertig zeerovers was. Over honderd jaar, als er uiteraard nog steeds geen huizen, geen autowegen, geen fietspaden en geen busbanen zijn, zullen we nog aan ze denken en hun lied zingen rond het kampvuur der gesmade helden. Pas dan zullen we beseffen dat we die helden keihard nodig hadden, maar simpelweg niet verdienden.