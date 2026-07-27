"Ik ben blij dat ik vandaag ben gekomen." Wie zei dat tegen RTL Nieuws? Uw vrouw tegen de tennisleraar? Henk Krol op een verjaardag? Nee maat dat "zeggen elektriciens steeds vaker als ze de groepenkast van de meterkast openmaken bij een klant, zegt Sjoerd van Gelder, vakspecialist elektrotechniek bij Techniek Nederland. Hij hoort het ook van zijn collega's: ze schrikken van wat ze aantreffen." Weet u waar we ook schrikken van wat we aantreffen? DIT LAND (dat ziek is). Maar even themavast blijven nu: meterkasten.

Die vliegen namelijk steeds vaker in de fik door oververhitting en dat komt bij uiterste mate van uitzondering eens niet door klimaatverandering, maar door het tegengaan van klimaatverandering. "Vooral een zorg is dat de groepenkast de laatste jaren zwaarder wordt belast door bijvoorbeeld een laadpaal, een warmtepomp, zonnepanelen of een thuisbatterij. Als dit niet op de juiste wijze wordt geïnstalleerd, kunnen die toevoegingen zorgen voor overbelasting, waardoor oververhitting een rol kan spelen (...)."

En dat leidt dus tot een flinke toename van 106 geregistreerde meterkast-incidenten (meestal brand) in 2021 naar 176 in 2025. Maar meterkast-branden zijn niet verplicht om te registreren, en wellicht heeft het werkelijke aantal nieuwe meterkast-branden ook een effect gehad op de stijging van het totaal aantal woningbranden van 5.441 in 2021 naar 6.836 in 2025.

Afijn: temperatuursensoren, APK'tjes en af en toe beetje voelen hoe warm ie wordt als je veel verbruikt.