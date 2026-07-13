Helse brand café Bangkok: minstens 27 doden, tientallen gewonden
Zwitserse toestanden
23.57 น. รับแจ้งจากสายด่วน 199 เหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหาร ใกล้เคียงซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร กำลังไปที่เกิดเหตุ สถานที่เกิดเหตุ pic.twitter.com/Tw6EPb7fhS— JS100Radio (@js100radio) July 12, 2026
Soms staan precies de verkeerde ramen open en zit alles zo tegen dat het net lijkt alsof je naar een Raptor engine zit te kijken. Het hellevuur brak uit in district Lat Phrao in het noorden van Bangkok, en volgens hulpdiensten zijn er tot nu toe "minstens 27 doden", volgens autoriteiten 18 vrouwen en 9 mannen. Altijd pijnlijk om dit soort verslagen te lezen: "Toen de brandweer aankwam, zaten nog veel mensen in het gebouw. Het vuur had zich al over de hele locatie verspreid, aldus de woordvoerder. (...) Veel slachtoffers zijn volgens Thaise media aangetroffen in de toiletten, waar zij vermoedelijk hun toevlucht zochten." Meer beeld onderstaand.
Brandende mensen ontnappen uit café
Toestand
WARNING: GRAPHIC CONTENT— Reuters (@Reuters) July 12, 2026
At least 27 people have been killed in a fire at a pub in Bangkok in one of the deadliest such incidents in the tourism hub in recent years https://t.co/3STrHP3k5v pic.twitter.com/VkvzWFpVb1
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