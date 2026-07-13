Soms staan precies de verkeerde ramen open en zit alles zo tegen dat het net lijkt alsof je naar een Raptor engine zit te kijken. Het hellevuur brak uit in district Lat Phrao in het noorden van Bangkok, en volgens hulpdiensten zijn er tot nu toe "minstens 27 doden", volgens autoriteiten 18 vrouwen en 9 mannen. Altijd pijnlijk om dit soort verslagen te lezen: "Toen de brandweer aankwam, zaten nog veel mensen in het gebouw. Het vuur had zich al over de hele locatie verspreid, aldus de woordvoerder. (...) Veel slachtoffers zijn volgens Thaise media aangetroffen in de toiletten, waar zij vermoedelijk hun toevlucht zochten." Meer beeld onderstaand.