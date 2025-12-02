Energieleveranciers gaan in de nabije toekomst op afstand warmtepompen van klanten aanzetten of juist afschakelen. Hiermee willen zij geld besparen en het stroomnet ontlasten. Frank Energie is de eerste leverancier die hiermee start. Volgens experts zullen meer leveranciers volgen.

Nee, geen nepnieuws cq complot-theorie, het is de realiteit. Want het staat op nu.nl. Zit je net lekker op de bank met een koude pils naar streaming te kijken FLOEPT DE THERMOSTAAT OPEENS NAAR 17,5 GRADEN. Ja sorry meneer, de stroom moet even naar een datacenter, morgenvroeg 10 uur bent u weer aan de beurt.

Dit is nog maar het begin mensen. Bent u lekker Wierd Duk aan het kijken bij Nieuws van de Dag FLOEP, springt-ie naar NPO1. Ja sorry meneer, we laden even de thuisbatterij op het stadhuis op. Pan soep op de kookplaat want om 18:00 uur bord op schoot voetbal kijken, FLOEP, soep koud. Ja sorry meneer, de elektriese waterwerper staat aan het laadstation, want er is weer een Anti Slimme Meter Demonstratie op het Malieveld.

Hopelijk zien we u daar!`