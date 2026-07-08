Netherlands mentioned 🇳🇱🇳🇱🇳🇱, en niet per se positief. Schitterend verhaal in de Volkskrant vanmorgen over de maanden voorafgaand aan de Russische invasie van Oekraïne, toen Amerika er al ruim en breed van uitging dat het menens was, maar onze inlichtingendiensten er alles aan deden om de wereld ervan te overtuigen dat het juist meeviel, en Poetin blufpoker speelde. Dit op basis van een 'unieke' en 'beproefde' bron, hoog in het Russische inlichtingenwezen. Nederland 'raakt steeds meer overtuigd dat Poetin uit is op onderhandelingswinst', met als gevolg dat directeur-generaal van de AIVD Erik Akerboom twee dagen voor de invasie nog in de Trêveszaal tegen Mark Rutte zit te blaten dat het heus zo'n vaart niet lopen zal. "Hij herhaalt wat hij al sinds november elke dinsdagochtend hier aan dit gezelschap uitlegt: de Nederlandse inlichtingendiensten denken dat er geen oorlog gaat komen." Ja heel gek maar die kwam er dus: wel. Alsof Ronald Koeman het ook bij onze spionnen voor het zeggen heeft. Lekker gewerkt, jongens!