Voor de goede orde, het gaat volgens Vance dus nadrukkelijk niet om de investering van Amerikaans belastinggeld, maar zou gefinancierd worden door de Golfstaten en "private bedrijven die in het land willen investeren, niet de Amerikaanse belastingbetaler." Maar goed, alle grote jongens zoals Bloomberg, Reuters en Axios zijn inmiddels zeker van hun zaak: die voorwaardelijke, gefaseerde investering van $300 miljard door de 'Golfstaatcoalitie' is formeel onderdeel van het principeakkoord dat op tafel ligt. Axios citeert een Amerikaanse functionaris die zegt:

"Dit is een prestatie-gebaseerde overeenkomst. Iran kan alleen profiteren van de voordelen van de MOU als het zich aan alle overeengekomen punten houdt – waaronder het niet bezitten van kernwapens, het neutraliseren van verrijkt materiaal en het niet belemmeren van de vrije scheepvaart in de Straat van Hormuz."

Tegelijkertijd lijkt het er wel op dat Iran een 'voorschot' gaat krijgen, nog voordat formeel aan deze voorwaarden voldaan wordt. Axios schrijft, even in het Engels om spraakverwarring te voorkomen: "But U.S. officials acknowledge that at least some benefits will flow to Iran upfront." Reuters schrijft op basis van '1 bron met directe kennis van de kwestie' over die $300 miljard zelfs dat, en dit doen we ook even in het Engels om spraakverwarring te voorkomen: "more than half that sum has already been committed."

Maar, zoals Vance bovenstaand ook terecht toelicht, Iraanse functionarissen verkopen dit natuurlijk als overwinning, en alsof ze geld toegestopt krijgen, maar bagatalliseren daarmee de voorwaarden waar ze aan moeten voldoen om dat geld te krijgen.

Dan nog even over het onderstaande fragment van Trump gisteren, waarin hij het fonds nog leek te ontkennen. Letterlijk zegt hij daar: "We are not investing any money in Iran", en als hij daarmee de Amerikaanse overheid bedoelt heeft hij naar de letter gelijk. En zoals je weet moet je Trump altijd letterlijk nemen!

Planwantrouwers, ook wel critici genoemd, stellen niet geheel onterecht dat het allemaal wel erg lijkt op Obama's deal uit 2015 die Trump daarna door de versnipperaar haalde, en Iran met die $300 miljard bovendien nog meer geld zou 'krijgen' ook. Daarin blijft natuurlijk wel onbenoemd dat er deze ronde een vernietigde oorlogscampagne van 3,5 maand aan vooraf ging die Iran nagenoeg het hele leiderschap en alle opvolgers, de marine, luchtmacht en meer dan de helft van hun ballistische capaciteiten kostte. En de daadwerkelijke vernietiging of verwijdering van verrijkt uranium en die productiecapaciteiten - onder dreiging van oorlog - was nooit onderdeel van Obama's overeenkomst.

Desalniettemin, niet de makkelijkste dag voor planvertrouwers. We gaan maar weer eens live.

Naschrift - Lees hier het volledige 14-puntenplan dat sinds gisternacht in handen is van Bloomberg.