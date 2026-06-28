Weekupdate Oekraïne (21). Rusland roept noodtoestand uit op de Krim, angst voor 'Russische provocatie' richting Baltische staten
Weer een week in het Slavische theater
Ja noodtoestand noodtoestand wat is een noodtoestand als je een land binnenvalt, de boel bezet en annexeert, vliegvelden en bases en infrastructuur tot je neemt, onder militaire controle een soort referendum 'wint' en dan ellende krijgt als het thuisland daar moeilijk over doet. WELNU: het heetste hangijzer van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de voorbije week is de Krim. Nu probeert Oekraïne de Krim al maanden te isoleren door bruggen en toegangswegen te torpederen (zo werd de Krimburg meerdere keren aangevallen) maar nu wordt het toch wel penibel voor Rusland. Door Oekraïense aanvallen op de infrastructuur zijn er grote brandstoftekorten. Nu is peut al langer op de bon (max. 20 liter per voertuig per week), maar het wordt nu zo erg dat Rusland de noodtoestand heeft uitgeroepen. Alsof daar nog geen sprake van was.
Ook elders in het Moederland krijgt Rusland beuk van de Oekraïeners: afgelopen nacht werd de Russische olie- en energie-infrastructuur weer aangevallen. De olieraffinaderij Slavyansk in Krasnodar (300 km van de frontlinie) werd getroffen, alsook een raffinaderij in Yaroslavl (700 km van de frontlinie). Zelensky jubelt op Twitter: "We continue our operations that weaken Russia’s ability to wage this war. Each of our long-range sanctions means fewer resources serving Russia’s war machine, and another step toward peace. We will continue to respond to Russian terror." Blijven strijden tegen de Russische terreur!
Met de brandende olieraffinaderijen en aanvallen diep in Rusland begint Vladje Poetin langzaam maar zeker te vragen om vredesonderhandelingen en dat is opmerkelijk, omdat hij natuurlijk altijd heeft geroepen dat hij Oekraïne in een paar dagen zou inlijven. "Russia, as has been stated repeatedly, is ready for peace negotiations with Ukraine", zei hij maandag: "Rusland is klaar voor onderhandelingen met Oekraïne." In Oekraïne geloven ze Poetin natuurlijk niet op z'n mooie blauwe ogen. Ander dingetje: volgens 'bronnen' van The Guardian zou de in het nauw gedreven Poetin bezig zijn om prikken uit te delen aan de Baltische staten en misschien zelfs Polen, om de bereidheid van de NAVO te testen. Ach ja, oorlog.
Ander belanghebbend nieuws van de week: een grote gevangenenruil tussen beide landen. 160 man per land en dat levert uiteraard weer hartverscheurende beelden op (zie video onder). Komt allemaal door bemoeienis van de Vredespresident Donald Trump, die betrokken was bij onderhandelingen om in totaal en in fases 1.000 man per land over te laten steken. En dan tot slot, niet per se gewichtig maar toch het vermelden waard: Sergei Ivanov is dood. Hij was voormalig minister van Defensie van Rusland, was een van de vertrouwelingen van Poetin en gold in het verleden nog als iemand die Poetin (tijdelijk) zou kunnen opvolgen. In 2008 werd echter niet hij, maar Dmitry Medvedev naar voren geschoven. Geen nieuws over de doodsoorzaak, dus die zal wel uit een raam gekletterd zijn, of zich hebben verslikt in een bordje paddestoelen. Tot volgende week!
🇷🇺 🇺🇦 Authorities in Russian-annexed Crimea have declared an "emergency situation" in a bid to ease the fallout from increasing Ukrainian aerial attacks on the peninsula.— AFP News Agency (@AFP) June 26, 2026
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“I Didn’t Recognize You.”— KyivPost (@KyivPost) June 26, 2026
A Ukrainian border guard freed from Russian captivity reunited with his son for the first time in years after returning home in today’s 160-for-160 prisoner exchange.
Video: State Border Guard Service of Ukraine (SBGS) pic.twitter.com/GuU63xdCxt
Our warriors began Ukraine’s Constitution Day with great accuracy. Last night, our long-range sanctions reached two oil refineries in Russia. The Slavyansk oil refinery in the Krasnodar region was hit – about 300 kilometers from the frontline. We also reached a refinery in the… pic.twitter.com/MiKOSjszFF— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 28, 2026
En dan nog wat kijkvoer
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