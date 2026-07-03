Jongens vergeet even dat advies aan de Hoge Raad over die oneerlijke verhogingen na aanmaningen voor verkeersboetes (ook erg), we gaan het nu hebben over een paar BELANGRIJKE UITSPRAKEN van de kantonrechters in Utrecht, die vinden dat het nou eens uit moet zijn die belachelijke verhogingen van de verkeersboetes zelf. Niemand wilde die verhogingen, onderzoek wees uit dat die verhogingen tot enorm scheve verhoudingen leiden, zodat je voor parkeren op een gehandicaptenplaats meer moet betalen dan voor een simpele mishandeling, maar ieder kabinet koos er toch weer voor om de staatskas te spekken. En nu zegt de rechtbank Midden-Nederland: ¡NO PASARAN!

"De kantonrechter wijst erop dat sprake is van een verkapte belastingheffing bij verkeersovertreders als verkeersboetes gebruikt mogen worden om de begroting rond te krijgen. Dat is niet toegestaan en het belang van de Rijksbegroting kan daarom geen argument zijn om de boetes te verhogen. Als dat wel zo zou zijn, dan zouden de boetes ongelimiteerd verhoogd kunnen worden om gaten in de begroting te dichten. De regering heeft weliswaar de vrijheid om politiek-bestuurlijke keuzes te maken, maar die vrijheid wordt begrensd door juridische regels die de rechter toetst. Ook het ontbreken van politiek draagvlak voor het verlagen van de boetes is geen goed argument. De rechter oordeelt daarom in twee uitspraken dat de verhogingen van de verkeersboetes in 2024 en 2025 onredelijk waren."

En dus... "De kantonrechter verlaagt de boetes tot het bedrag dat gold in 2023. In de ene zaak had iemand in 2024 een boete gekregen omdat hij op de A27 in een te brede bestelbus reed op een rijstrook waar dat niet mocht. Zijn boete wordt verlaagd van €180 naar €160. In de andere zaak had iemand in 2025 een boete gekregen omdat hij met een oudere dieselauto de milieuzone van Utrecht reed. Zijn boete wordt verlaagd van €120 naar €110."

Pats boem zo een of tientjes verdiend. Niet alle rechters zijn het hiermee eens trouwens, dus de Hoge Raad zal zich hier ook nog over uit moeten spreken. Maar in ieder geval een enorme WIN voor de gewone snelheidsovertreder.