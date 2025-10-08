De zon gaat weer schijnen in dit land, en dan met name de zon in de ogen van de bonentellers op het ministerie van Financiën alsook van het ministerie van Veiligheid en Justitie, waar ze zich weer eens helemaal niets gelegen laten liggen aan het advies van de Raad van State en het OM dat de verkeersboetes in dit land veel te hoog zijn: de verkeersboetes gaan volgend jaar namelijk nog verder omhoog.

Dit, terwijl de Tweede Kamer vorige week nog een motie tegen hoge verkeersboetes aannam, maar dat geldt dus niet vanwege het bolletjesalarm van Arjen Lubach omdat het volgens indiener Van Nispen pas voor volgend jaar bedoeld is, maar volgend jaar hebben we waarschijnlijk een nieuw kabinet dat een nieuw besluit gaat nemen en reken maar dat dat nieuwe kabinet weer uw eieren voor uw geld gaat kiezen. Hadden verkeersovertreders maar net zo'n goede lobby als kranten en/of Splinter Chabot.

Er is ook goed nieuws trouwens. De boetes voor parkeren op een gehandicaptenplaats (500), fietsen zonder licht (75), geen rijbewijs laten zien (110) en onnodig linksrijden (280) blijven gelijk. Zal je net zien dat die galbakken die met 95 op de linkerbaan kachelen weer goed wegkomen. Hoe dan ook, compleet overzicht bij de parlementaire redactie van TOPGEAR.