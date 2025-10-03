BOLLETJESAPPLAUS. PVV wil tandarts terug in het basispakket betalen met btw op cultuur
BTW HUP ERMEE
De hele Kamer behalve de PVV vindt gesubsidieerd operabezoek belangrijker dan de tandarts weer in het basispakket en weer vergoed voor iedereen. #PVV #StemPVV pic.twitter.com/qqmOAZxsvP— Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 3, 2025
Het probleem met mensen is: als ze stoppen met iets doms doen, gaan ze in de plaats daarvan iets anders doms doen.
Zo had je dus van de week domme reacties op domme bolletjes, waren de media opeens in de ban van de BOLLETJESTERREUR en nou denken alle kijkers van Arjen Lubach dat je geen stemmingsuitslagen meer op twitter mag zetten. Case in point: deze tweet van Geert Wilders (die inderdaad zijn muil moet houden over het CDA) die de stemmingsuitslag deelt van een UITSTEKENDE MOTIE van het lid Tony van Dijck. Die motie is bovendien geen onzinnige spreekt-uit-motie, maar gewoon een motie over beleid, waar de Tweede Kamer over gaat.
Wij hebben bovendien het debatje dat hij daarover met Jimmy Dijk van de SP nog eens teruggekeken (video hieronder) en wij geven Tony van Dijck helemaal gelijk. Die wil namelijk de tandarts terug in het basispakket door te stoppen met de BTW-korting op kunst en cultuur. Nou is er de afgelopen tijd heel veel gelobbyd, maar wij hebben geen enkel serieus argument voor die korting voorbij zien komen behalve 'kunst en cultuur leuk, leuke dingen moeten goedkoop zijn en stomme dingen duur'. Ondertussen denkt Jimmy Dijk de tandarts te kunnen betalen met "versobering van de expatregeling, de bankenbelasting verhogen, medisch specialisten in loondienst nemen en fraude bestrijden in de zorg", oftewel: allemaal dingen die onze economie schaden en/of al 25 jaar worden geroepen en al 25 jaar onuitvoerbaar blijken. Dijk kreeg overigens maar 19 stemmen voor, bij lange na geen meerderheid, ook niet als 37 PVV'ers mee hadden gestemd.
Maar goed. Die motie van het lid Tony van Dijck was een prima motie. Bovendien ook een motie die helemaal geen extra uitleg behoeft. De andere partijen zijn tegen, omdat ze de BTW op kunst en cultuur niet willen verhogen. Je zou bijna zeggen: dat is politiek. De één wil de tandarts in het basispakket, de ander wil een ondoelmatige korting op het nieuwste boek van
Saksia Noort Peter Buwalda Adolf Hitler. Jammer dat de één maar 37 stemmen mee kreeg. En nog jammerder van al die Lubach LARPERS die BOLLETJESALARM twitteren. Verzin zelf eens iets leuks!
Goed bedacht
Leuk
Gevat
Uniek
Scherp
Messcherp
Zo scherp als een mes
Net zo scherp als een mes scherp is
Allemaal messen in de la
En dat er dan één
Het scherpste is
En dat is dan
Dit mes
Blinkend ligt het daar
"We are all individuals"
Groepsdenkalarm
Tatuu tatuu
Patiënt: hersendood
Reaguursels
