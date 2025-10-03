Het probleem met mensen is: als ze stoppen met iets doms doen, gaan ze in de plaats daarvan iets anders doms doen.

Zo had je dus van de week domme reacties op domme bolletjes, waren de media opeens in de ban van de BOLLETJESTERREUR en nou denken alle kijkers van Arjen Lubach dat je geen stemmingsuitslagen meer op twitter mag zetten. Case in point: deze tweet van Geert Wilders (die inderdaad zijn muil moet houden over het CDA) die de stemmingsuitslag deelt van een UITSTEKENDE MOTIE van het lid Tony van Dijck. Die motie is bovendien geen onzinnige spreekt-uit-motie, maar gewoon een motie over beleid, waar de Tweede Kamer over gaat.

Wij hebben bovendien het debatje dat hij daarover met Jimmy Dijk van de SP nog eens teruggekeken (video hieronder) en wij geven Tony van Dijck helemaal gelijk. Die wil namelijk de tandarts terug in het basispakket door te stoppen met de BTW-korting op kunst en cultuur. Nou is er de afgelopen tijd heel veel gelobbyd, maar wij hebben geen enkel serieus argument voor die korting voorbij zien komen behalve 'kunst en cultuur leuk, leuke dingen moeten goedkoop zijn en stomme dingen duur'. Ondertussen denkt Jimmy Dijk de tandarts te kunnen betalen met "versobering van de expatregeling, de bankenbelasting verhogen, medisch specialisten in loondienst nemen en fraude bestrijden in de zorg", oftewel: allemaal dingen die onze economie schaden en/of al 25 jaar worden geroepen en al 25 jaar onuitvoerbaar blijken. Dijk kreeg overigens maar 19 stemmen voor, bij lange na geen meerderheid, ook niet als 37 PVV'ers mee hadden gestemd.