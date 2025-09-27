Nu LIVE op Viaplee en Joepietjoep (hierboven) het avontuur van Max Verstappen op de Nordschleife. De Groene Hel, die staat in brand. De dodemansstrecke van 20+ kilometer waar geen Formule 1 (meer) wordt gereden omdat F1 een sport voor MIETEN is, maar waar de GT-wagens met duizelingwekkende snelheden langs de vangrails joekelen op zoek naar eeuwige glorie. ONZE Verstappen rijdt samen met teamgenoot Lulmjam in een Ferrari 296GT3. Terwijl alle andere F1-coureurs thuis vijf tegen één zitten te spelen, was Verstappen gisteren al aan het testen. Vanochtend kwalificeerde hij, ondanks verkeer, op P3. Dat kan dus alleen maar de ZEGE worden en mocht u wel een leven hebben, kunt u natuurlijk altijd naar buiten.

Update - Huppa, 1 recht stuk en Verstappen is er al vandoor

Update - Hij kwam, zag en overwon