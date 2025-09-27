LIVE! Max Verstappen op De Groene Hel
Geen F1 dit weekend, wel vroem vroem
Nu LIVE op Viaplee en Joepietjoep (hierboven) het avontuur van Max Verstappen op de Nordschleife. De Groene Hel, die staat in brand. De dodemansstrecke van 20+ kilometer waar geen Formule 1 (meer) wordt gereden omdat F1 een sport voor MIETEN is, maar waar de GT-wagens met duizelingwekkende snelheden langs de vangrails joekelen op zoek naar eeuwige glorie. ONZE Verstappen rijdt samen met teamgenoot Lulmjam in een Ferrari 296GT3. Terwijl alle andere F1-coureurs thuis vijf tegen één zitten te spelen, was Verstappen gisteren al aan het testen. Vanochtend kwalificeerde hij, ondanks verkeer, op P3. Dat kan dus alleen maar de ZEGE worden en mocht u wel een leven hebben, kunt u natuurlijk altijd naar buiten.
Update - Huppa, 1 recht stuk en Verstappen is er al vandoor
Update - Hij kwam, zag en overwon
Replay van de start
Max Verstappen largaba tercero y se quedo con la punta en el primer curva... Y si...— ColapintoF1AR (@colapintof1ar) September 27, 2025
Nürburgring Endurance Series 2025pic.twitter.com/6bysIVHP7v
De Groene Hel, staat in brand
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
LIVE! Racen op Imola voor de GP van Emilia-Romagna
Vanavond eten we pizza met gelato toe
LIVE! Sprinten en kwalificeren in Miami
O wat een heerlijk avondje doublestacken
LIVE! F1 GP van Saudi-Allahrabië
Vroem vroem vroem