De berichtgeving over Elsfest25 volgt u hierrrrr en in dit topic schakelen we LIVE over naar het circuit van Baku voor de kwalificatie van de Grand Prix van Azerbeidzjan. Het circuit ook met het krankzinnige rechte stuk (2,2 km) waarbij 350 km/h aangetikt gaat worden. Het circuit waar Max Verstappen in zijn Red Bull en de dit seizoen superieure McLarens concurrentie gaan krijgen van de knakkers in de Ferrari. Het circuit waar je in tegenstelling tot Monaco nog wel voor een normale prijs trackside naar de race kan kijken. Maar ja. Het circuit waar een foutje dodelijk is omdat de muren toch wel erg dichtbij staan. Stijlloze voorspelling: waar vijf honden (Lec, Ver, Ham, Pia, Nor) vechten om een been, gaat Leclerc er mee heen.

UPDATE - Ander sportnieuws: GOUD GOUD GOUD VOOR JESSICA SCHILDER

UPDATE - Q3 inmiddels. Dramadag voor de Ferrari's. Leclerc prakt 'm weer in de muur. RODE VLAG

UPDATE - PIASTRI OOK ERAF. Weer rood. Krankzinnige quali

UPDATE - VERSTAPPEN KONING VAN BAKU. Krankzinnige kwalificatie. Al die rode vlaggen, regen, gedoe, ongelooflijk. Norris P7, Piastri P9