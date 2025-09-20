achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Verstappen koning van de kwali in Baku

Vroem

De berichtgeving over Elsfest25 volgt u hierrrrr en in dit topic schakelen we LIVE over naar het circuit van Baku voor de kwalificatie van de Grand Prix van Azerbeidzjan. Het circuit ook met het krankzinnige rechte stuk (2,2 km) waarbij 350 km/h aangetikt gaat worden. Het circuit waar Max Verstappen in zijn Red Bull en de dit seizoen superieure McLarens concurrentie gaan krijgen van de knakkers in de Ferrari. Het circuit waar je in tegenstelling tot Monaco nog wel voor een normale prijs trackside naar de race kan kijken. Maar ja. Het circuit waar een foutje dodelijk is omdat de muren toch wel erg dichtbij staan. Stijlloze voorspelling: waar vijf honden (Lec, Ver, Ham, Pia, Nor) vechten om een been, gaat Leclerc er mee heen.

UPDATE - Ander sportnieuws: GOUD GOUD GOUD VOOR JESSICA SCHILDER
UPDATE - Q3 inmiddels. Dramadag voor de Ferrari's. Leclerc prakt 'm weer in de muur. RODE VLAG
UPDATE - PIASTRI OOK ERAF. Weer rood. Krankzinnige quali
UPDATE - VERSTAPPEN KONING VAN BAKU. Krankzinnige kwalificatie. Al die rode vlaggen, regen, gedoe, ongelooflijk. Norris P7, Piastri P9

Tags: f1, grand prix, max verstappen
@Mosterd | 20-09-25 | 14:00 | 92 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.