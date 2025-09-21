Okee, we geven toe. We zijn nog helemaal van onze à propos van gisteren: Elsfest de kwalificatie. Allemaal Nederlandse vlaggen rode vlaggen en op het einde stond Els Max toch weer met de bloemen te wapperen. Geluk voor Jos jr.: Lulletje Rozenwater start op P7 en Osker Piastri prakte het ding in de muur en staat op P9. Zou het toch zomaar nog eens spannend kunnen worden in het kampioenschap! Stijlloze voorspelling: Els P3, Wybren P2, Sid Lukkassen geile bok onze eeuwige nummer 1. Of halen we nu dingen door elkaar?