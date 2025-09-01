achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Bokspersoon Imane Khelif wil geen geslachtstest ondergaan, stapt naar het CAS

Winnen op punten

De heerlijke berin Imane Khelif, die op de Olympische Spelen een gouden medaille ophaalde omdat vrouwen nou eenmaal snel op hun rug gaan liggen als ze geconfronteerd worden met een dame, weigert middels een test aan te tonen dat ze daadwerkelijk een mevrouw is. Nu is het in elkaar beuken van vrouwen door mannen nogal een heet hangijzer, dus wil World Boxing dat alle deelnemers/deelneemsters aan het WK een geslachtstest doen. Khelif (heeft de schijn tegen) vindt dat niet nodig, zien we soms niet dat ze een meidenmeid is? Bellen met de Droomtelefoon, abonnement op de Fancy, vanavond lekker Four Weddings and a Funeral kijken. Laten we vooral even teruglezen hoe de Nederlandse rotonderijders erover denken, oh ja: een vrouw is een vrouw, ook al is een vrouw een man! Succes Imane met het belangrijkste gevecht van je leven.

Tags: imane khelif, boksen, sport
@Mosterd | 01-09-25 | 19:00 | 12 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.