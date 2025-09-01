De heerlijke berin Imane Khelif, die op de Olympische Spelen een gouden medaille ophaalde omdat vrouwen nou eenmaal snel op hun rug gaan liggen als ze geconfronteerd worden met een dame, weigert middels een test aan te tonen dat ze daadwerkelijk een mevrouw is. Nu is het in elkaar beuken van vrouwen door mannen nogal een heet hangijzer, dus wil World Boxing dat alle deelnemers/deelneemsters aan het WK een geslachtstest doen. Khelif (heeft de schijn tegen) vindt dat niet nodig, zien we soms niet dat ze een meidenmeid is? Bellen met de Droomtelefoon, abonnement op de Fancy, vanavond lekker Four Weddings and a Funeral kijken. Laten we vooral even teruglezen hoe de Nederlandse rotonderijders erover denken, oh ja: een vrouw is een vrouw, ook al is een vrouw een man! Succes Imane met het belangrijkste gevecht van je leven.