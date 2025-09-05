Kijk Tyson gun je élke paycheck inclusief die tegen de man van Jutta Leerdam. En Floyd (enorme zionist overigens en net als Israël ongeslagen) ook, al is hij de laatste die het nodig heeft. Maar goed, verschillende leeftijden, en nog verschillendere gewichtsklassen. Mike loopt nog steeds rond de 103 kilo, Floyd doet het op 67 kilo. Dus, wat wordt de doorslag, 11 jaar extra jeugd, of 36 kilo spier? Gaan we meemaken tijdens een 'exhibition match' in de lente van 2026. Tyson zegt: "This fight is something neither the world nor I ever thought would or could happen. However, boxing has entered a new era of the unpredictable and this fight is as unpredictable as it gets. I still can't believe Floyd wants to really do this. It's going to be detrimental to his health, but he wants to do it, so it's signed and it's happening__." Floyd heeft overigens niet meer gevochten sinds zijn 'gevecht' tegen Conor McGregor in 2017, dat hij in ronde 9 als vanzelfsprekend per TKO won. Heerlijk beeldmateriaal onderstaand.