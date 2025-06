We zien het met je grote blote mannenklauwen door de ring hengsten van de vrouwtjes niet per se als een feminien fenomeen maar hey, Imane Khelif is was een prachtvrouw dan wel een prachtige intersekse vrouw dan wel geen intersekse vrouw die ook in Eindhoven het toppunt van vrouwelijkheid zou tonen door wat andere prachtige vrouwen in elkaar te bietsen. Dat feest gaat helaas niet door, omdat boksbond World Boxing een geslachtstest eist en dat is allemaal moeluk moeluk. Nu is de sportwereld (voornamelijk de Engelse sportwereld) in rep en roer omdat een medisch rapport van het WK knokken in 2023 naar het internet is gelekt. Rechtse directe voor de vrouwelijkheid: Imane Khelif is, lijkt of blijkt een biologische heer. "The alleged document is marked with the letterhead of Dr Lal PathLabs in New Delhi, a laboratory which is accredited by the American College of Pathologists and certified by the International Organisation for Standardisation. The report was initially published by the journalist Alan Abrahamson, who first brought reports of Khelif's alleged failed gender eligibility test to public attention at the Paris Games."

De geruchten over deze geslachtstest deden al de ronde en het lijkt erop dat de boel nu dus geopenbaard is. De test werd dus gedaan vóór de Olympische Spelen van 2024 waar ze de gouden medaille pakte door andere vrouwen (euh) tot moes te slaan. Al met al is het een interseksueel doolhof waar schrijver dezes volledig in is verdwaald, maar waar onze Spartacus als buitengewoon correspondent Khelif mits hij op zijn tenen staat nog nèt over het heggetje kan koekeloeren. Spartacus is echter op worstelvakantie in Dagestan. Enfin, vrouwenboksen. Leuk.