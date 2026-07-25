Vorige week in Belgie zat het allemaal dicht en nader en bovenop elkaar in de F1, maar deze week zijn we niet in België maar in voormalig Orbanland Hongarije. Alles kan dus weer anders zijn, of juist niet! De trainingen lieten een verontrustende Ferrari-dominantie zien, maar dat is nog altijd beter dan Mercedes-dominantie, maar net iets minder leuk dan Red Bull-dominantie. Goed, we rijden dit weekend wel op een prachtige baan, een ouderwetse Red Bull-baan. Ouderwets omdat de Red Bull vroeger zo goed was in de bochten, en de Hungaroring is één grote bochtenbende. Niet voor niets pakte Verstappen hier zijn eerste POLE ooit (zovaak pak je geen eerste poles!). Vandaag gaat ie in ieder geval helemaal geen pole pakken, dat doet lepe Lewis. En dat gaan we nu meteen direct LIVE bekijken tijdens de laatste kwali voor de zomerbreak op de Hungaroring!

Update - Ja gaat toch spannend worden voor pole. We houden het vooralsnog op Hamilton.

UPDATE - Verstappen gaat eraf! Dat is al de tweede keer dit seizoen tijdens een kwali.

Update - Lachebekje Norris pakt POLE. 0,012 sneller dan Hamilton (P2). Leclerc P3 en Verstappen P6. Morgen mogelijk REGEN.