LIVE. Eerste Kamer pruttelt door over Asielwetten
Een ondemocratische schande
VRAAG: Wat hebben Lies van Aelst-den Uijl, Bastiaan van Apeldoorn, Janny Bakker-Klein, Pim van Ballekom, Ruben Baumgarten, Toine Beukering, Ilse Bezaan, Karin van Bijsterveld, Theo Bovens, Robert Croll, Ferd Crone, Johan Dessing, Boris Dittrich, Hugo Doornhof, Mary Fiers, Robert van Gasteren, Math Goossen, Auke van der Goot, Arie Griffioen, Roel van Gurp, Eddy Hartog, Alexander van Hattem, Eric Holterhues, Tineke Huizinga-Heringa, Rik Janssen, Hetty Janssen-van Helvoort, Wim Jaspers, Marian Kaljouw, Antoon Kanis, Meryem Karaaslan-Kilic, Farah Karimi, Eric Kemperman, Ton van Kesteren, Tanja Klip-Martin, Saskia Kluit, Frans van Knapen, Nico Koffeman, Bart Kroon, Ilona Lagas, Andrea van Langen-Visbeek, Robbert Lievense, Marjolein van der Linden (tevens bestuurder RTL/DPG), Henk Marquart Scholtz, Randy Martens, Paul van Meenen, Henk Jan Meijer, Carla Moonen, Shirin Musa (hee, zit die in de Eerste Kamer, helemaal gemist, red.), Peter Nicolaï, Joris van den Oetelaar, Gert-Jan Oplaat, Tekke Panman, Gaby Perin-Gopie, Koen Petersen, Greet Prins, Artie Ramsodit, Jeroen Recourt, Theo Rietkerk, Martin van Rooijen, Daan Roovers, Paul Rosenmöller, Cees van der Sanden, Peter Schalk, Karin Straus, Gom (Gom!) van Strien, Hendrik-Jan Talsma, Noortje Thijssen, Madeleine van Toorenburg, Gala Veldhoen, Ingrid Visseren-Hamakers, Rian Vogels, Mei-Li Vos, Marc de Vries, Pim Walenkamp en Elly van Wijk gemeen?
ANTWOORD: U kent ze niet (meer), niemand kent ze niet, ze kennen elkaar niet eens en als ze elkaar wel kennen dan gaan ze rollebollend over straat, ze zijn niet eens echt verkozen maar via een volkomen belachelijk getrapt systeem aangesteld, en deze 75 Vijanden Van Het Volk gaan vandaag wel weer de hele dag met minister Bart van den Brink miepen over de asielwetten, die wij inmiddels zo goed kennen.
U hebt de afgelopen dagen een hoop (deels terecht) horen zeiken op de democratie in Hongarije, maar met deze vertoning staan we ook gigantisch voor paal. Er zijn al een hele hoop checks and balances in het Nederlandse systeem (rechters, Brussel, het complete bestuurlijke onvermorgen van iedereen bij BBB), daar hebben een Eerste Kamer niet bij nodig. En voor iedereen die denkt dat de Eerste Kamer wetten beter maakt omdat de leden zo ervaren zijn, lees dit stuk van
GeenStijl de Raad van State er nog eens op na. Die fossielen maken wetten juist slechter, besturen onmogelijk en dragen zo bij aan de erosie van democratische waarden. Opheffen die hap. LIVESTREAM.
