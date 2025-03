Ach ja er zijn zo'n 3.500 hotels in Nederland en die zijn allemaal van HARTE bereid gebleken hun kamertjes uit te lenen aan de overheid! Paar tralies voor het raam. Slot op de deur. Schaftluikje. Klaar! Hoeft het kabinet-Orde en Tucht I ook geen gevangenen vrij te laten, hoeven de boeven niet naar Estland, hoeven de PVV'ers niet met PVV'ers over het digitale schoolplein te rollebollen omdat PVV'ers beleid willen maken dat PVV'ers niet uit willen voeren met als gevolg dat PVV'ers dreigen PVV'ers weg te sturen (waarna PVV'ers weigeren op te stappen aangezien PVV'ers zich niet laten wegpesten door andere PVV'ers) en dan hoeven er ook geen noodgevangenissen gebouwd te worden. Want dat is nu het plan: NOODGEVANGENISSEN. Een extra laagje duct tape om Pandora's Doos vol problemen. Een noodverbandje in een land waarin we nog geen steen op een andere steen gemetseld krijgen. Lekker duurzame oplossing weer makkers!