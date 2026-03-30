Amnesty International waarschuwt voor WK Voetbal in de Verenigde Staten van TRUMP
Oh nee niet Emmerstie
Nederland wacht deze zomer een ontzettend lastig WK in de VS, aldus een nieuw rapport van Amnesty rapport. 'Het is misschien een cliché, maar er zijn geen kleintjes meer in het hedendaagse internationale voetbal. Je kunt wel zeggen dat Tunesië en Japan op papier geen sterke tegenstanders zijn, maar afgelopen vrijdag hebben we tegen Noorwegen gezien dat het Nederlands Elftal zich ook tegen relatief zwakke landen zomaar in slaap kan laten sussen. Daarnaast krijg je met een Zweden of een Polen ook gewoon een lastige Europese ploeg in de poule.' Critici wijzen erop dat er dit jaar maar liefst 48 landen meedoen en dat bovendien ook de acht beste nummers drie van de poules zich plaatsen voor de knock-outfase. Maar volgens Amnesty is dat juist een reden om extra alert te zijn. 'Als je je nu voor de tweede ronde hebt geplaatst, dan ben je dus eigenlijk nog nergens. Dan zit je bij de laatste 32, wat qua prestatie equivalent is aan het behalen van het eindtoernooi in voorgaande edities. En zelfs als je de groep wint, kun je meteen Afrikaans "kampioen" (Amnesty International official maakt aanhalingstekens in de lucht, red.) Marokko tegenkomen in de tweede ronde, of nog erger: Brazilië. En Duitsland of Frankrijk wacht dan in de kwartfinale. Ga er maar aan staan.' Het kabinet heeft nog niet op de waarschuwingen van Amnesty gereageerd.
