Vrij Nederland, het Sanders Puzzelboekje van de opiniebladen, is er bijjjjjjna mee gestopt. Eén keertje proberen de vroegboomende post-correspedanters het nog, met allemaal interessante verhalen over zeespiegels, windmolens, auto's delen en mensen kapot belasten, en dat gaan ze doen met boekjes en luisterboekjes en podcasts. De noodlijdende havermelkbode wordt zo een 3FM met een mening, en gaat ook bitterballen in de airfryer pleuren: bij Pakhuis De Zwijger. "Er ligt nu een betere levensverzekering: een heel goed plan met een heel goede hoofdredacteur, die ondernemend is en journalistiek sterk, plus een nieuwe partner, Pakhuis de Zwijger." Haha ja echt wel. Succes lui, we horen het wel he!

UPDATE - Ene Patricia Veldhuis hoofdredacteur NRC. Wel een zinnetje over 'het is al jaren een discussie op de werkvloer in de nasleep van #MeToo', nul zinnetjes over Peter Vandermeersch, lol