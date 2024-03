En om nog maar te zwijgen over eerwraak , net zo’n populaire sport in Pakistan als cricket. En de derde sport van het land is grooming, maar dat doen vrome Pakistanen het liefst in het Verenigd Koninkrijk .

De resolutie van Pakistan roept onder meer op tot gecoördineerde actie om het aanhoudende geweld tegen moslims te bestrijden. Wat een gotspe van een van de meest verschrikkelijke dystopieën ter wereld. Lees maar mee : Blasphemy-related violence against religious minorities, fostered in part by government persecution and discriminatory laws, intensified. Attacks by Islamist militants, notably the Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) and Islamic State of Khorasan Province (ISKP), targeting law enforcement officials and religious minorities, killed dozens of people in 2023.

Finland is door de VN voor de zevende achtereenvolgende keer tot het gelukkigste land van de wereld gebombardeerd . Nou, wie wel eens een film van Aki Kaurismäki heeft gezien, weet wel beter. En kijk maar eens naar dit filmpje over Finse depressiviteit.

Het was deze week weer lachen, gieren en brullen met de Verenigde Naties, de freakshow die is opgekocht door islamofascistische dictaturen. Afgelopen vrijdag nam de Algemene Vergadering een resolutie - ingediend door failed state Pakistan - aan om islamofobie wereldwijd terug te dringen.

HO EVEN. HEEFT U HET BOEK ANNUS HORRIBILIS VAN ARTHUR VAN AMERONGEN , DAT NU TE KOOP IS IN EEN UNIEKE GS-EDITIE AL?

Volker Türk (nomen est omen), Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, zei bij de aanname van de resolutie dat in West-Europa en de Verenigde Staten islamofobie schrikbarend is toegenomen, met een stijging van 600 procent in sommige landen. Westerse landen moeten gevallen van islamofobie apart registreren en zich inspannen om intolerantie tegen moslims tegen te gaan, aldus Türk. Ook de Mensenrechtenraad van de VN maakt zich zorgen over de toenemende islamofobie. ‘Over de hele wereld zijn we getuige geweest van aanvallen op moskeeën, culturele centra, scholen en zelfs privé-eigendommen van moslims’, aldus experts van de raad.

De met uitroeiing bedreigde minderheid van 2 miljard mohammedanen wereldwijd wentelt zich maar weer eens in het paneermeel van de slachtofferrol. Het gejammer en gejeremieer van Nederlandse moslims aan de vooravond van ramadan was weer niet van lucht en NRC Handelsblad schreef dankbaar:

"Wat hem en zijn geloofsgenoten steekt, legt Mouhouti uit, is het gevoel dat zelfs de vierde en de vijfde generatie moslims tweederangs in Nederland is, en zich voortdurend moet verantwoorden en bewijzen. De aanwezigen geven stuk voor stuk aan ook wel eens met iets anders dan met problemen te willen worden geassocieerd. Niet als daders, maar ook niet als slachtoffers. „We willen de slachtofferrol niet, maar we worden telkens geslachtofferd”, zegt een jonge man met een montuurloze bril.

Hans Jansen (de vrede zij met hem) schreef tien jaar geleden op GeenStijl:

Criminalisering van islamofobie leidt regelrecht tot het einde van de godsdienstvrijheid. Beroepsmoslims geven u hoogstens grimmig gelijk als u dat zegt. De mentaliteit van de bestuurders en ambtenaren van het Nederland van nu kan bange moslims evenmin geruststellen. Ambtenaren en bestuurders doen zo naïef en wereldvreemd dat moslims vaak zullen denken dat ze voor de gek worden gehouden. Plus dat de ambtenaren en partijen als D66 op dit moment wel politiek correct zijn, maar de correcte Nederlandse politie en de onberispelijke ambtenarij werkten desalniettemin destijds heel goed samen met de Duitse bezetter. Moslims zullen niet durven vertrouwen dat wanneer er een radicale omslag komt, de politie en de overheid lijf en have van de moslims zullen willen beschermen. Het is in dat licht dat u rare opmerkingen ‘als de moslims zijn de joden van toen’ moet begrijpen. Zo’n opmerking is echt raar, want de joden van toen kregen immers geen huursubsidie of zorgtoeslag, om ons tot twee kleinigheden te beperken. Maar goed, islamofobie is mogelijk niet het enige geval van projectie binnen het islamitische heelal, waar de zon van de verlichting niet wil schijnen. De islamitische opvattingen (zoals die expliciet staan neergeschreven in de islamitische vrome boeken) over de betrouwbaarheid, de moraliteit en de zedelijkheid van christenen, joden en heidenen vormen hopelijk géén weerspiegeling van de binnenkant van de islam. Maar wie weet.

Pascal Bruckner schreef ooit in het extreem-linkse Franse dagblad Libération (en dus onverdacht als het gaat om een politiek-correct standpunt inzake het joods-mohammedaanse conflict) de polemiek l’Invention de l’islamophobie.

Bruckner is een van de belangrijkste ‘nouveaux philosophes’ van de Sorbonne en had Roland Barthes als leermeester. Hij stelt dat Iraanse fundamentalisten het begrip islamofobie verzonnen aan het einde van de jaren zeventig. Ze namen xenofobie als voorbeeld, met als doel iemand die kritiek uit op de islam als racist te ‘kaltstellen’. Bruckner: ‘Islamofobie ontkent de realiteit van een islamitisch offensief in Europa, valt secularisme aan door het weg te zetten als fundamentalisme en wil vooral moslims die vragen bij de Koran hebben, die streven naar gelijkheid der seksen en die het recht eisen op geloofsafval of een eigen geloofsbeleving, het zwijgen opleggen.’

Fonda Sahla, wellicht wel het domste mohammedaanse gansje van Nederland, jubelde over de Pakistaanse onzinresolutie op Twitter: Wat geweldig dat de VN de resolutie heeft aangenomen tegen islamofobie! Het is essentieel dat er wordt samengewerkt om geweld tegen moslims te bestrijden en islamofobie uit te bannen. Ik ben het eens met secretaris-generaal @antonioguterres dat haatzaaiende online uitingen het echte geweld voeden. We moeten ons blijven inzetten voor wederzijds respect, begrip en het bevorderen van inclusieve samenlevingen voor iedereen, ongeacht religie.

Het zal mij niets verbazen dat deze homofobe troela vorig jaar de scandaleuze Australische haatoma Gillian Triggs, de op een na hoogste baas van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, gesouffleerd heeft.

Triggs vond dat Nederland veel en veel te weinig vluchtelingen opvangt en was uiterst bezorgd dat raciale en islamofobe elementen een rol speelden in de besluitvorming, aangewakkerd door de volgens haar onjuiste bewering dat vluchtelingen schuld hebben aan woningtekorten.

Haar hysterische jammerklacht kwam twee dagen nadat de VN besloten hadden om het islamofascistische, homofobe, jodenhatende, misogyne en racistische Iran voorzitter te maken van het U.N. Human Rights Council Social Forum. Het morele faillissement van wat ooit begon als de Volkenbond, werd al op pijnlijke wijze bevestigd toen de misogyne Saoedische koppensnellers het VN Mensenrechtenforum opkochten, nadat ze eerder al schaamteloos het lidmaatschap van de VN Vrouwenrechtencommissie binnen harkten.

Juffrouw Triggs reisde niet naar de stinkend rijke Golfstaten om daar te prediken dat de mohammedaanse olieboeren massaal islamitische vluchtelingen moeten opnemen. Nee, Nederland was weer de lul.

Een normaal denkend mens zegt: Saoedi-Arabië, Qatar, Dubai en de andere landen in de regio hebben immers de ruimte, zijn van dezelfde persuasie, het eten is lekker en halal en het weer is er geweldig, maar ze verdommen het om arme mohammedaanse drommels uit de regio op te nemen.

Er zijn twee landen die voortdurend bekritiseerd worden door de hotemetoten van de Verenigde Naties: Israël en Nederland. De geweldige Hillel Neuer van UN Watch jaagt al jaren als een pitbull op VN-bobo Miloon Kothari, een onvervalste antisemiet die steen en been klaagt over de wereldwijde joodse lobby en eist dat Israël uit de Verenigde Naties wordt gezet. Kothari is uiteraard goede maatjes met Iran, Syrië, Pakistan, China en Venezuela.

De door salafisten geïnfesteerde mensenrechtenraad van de VN is net zo’n gedrocht als Unesco en UNRWA. De prioriteiten van het geldverslindende clubje in Parijs zijn officieel Afrika en de gelijkheid tussen man en vrouw, maar de Unesco haalt vooral het nieuws met zotteklap over Israël en het zionisme. Die krankzinnige obsessie met joden is schering en inslag bij de Unesco en de Verenigde Naties. De VN is net als de FIFA een open inrichting, waarin dictators van bananenrepublieken en islamofascistische heilstaten om het hardst door elkaar heen krijsen, al dan niet in klederdracht. Het zou mooi zijn wanneer Trump, mocht hij weer president worden, de geldstroom naar het verderfelijke speelgoed van deze op mohammedaanse grondslag gefundeerde dictaturen dicht draait.

EN OVERIGENS. HEEFT U HET BOEK ANNUS HORRIBILIS VAN ARTHUR VAN AMERONGEN, DAT NU TE KOOP IS IN EEN UNIEKE GS-EDITIE AL?