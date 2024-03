Een unieke kans voor iedereen die Premium Lid is van GeenStijl, en voor iedereen die dat niet is. Zoals u weet heeft Arthur van Amerongen op deze webstek een wekelijks dagboek (of dagelijks weekboek, red.) bijgehouden, genaamd Annus Horribilis. Uit die stukken koos en redigeerde De Grote Schrijver Zelf het aller- allerbeste voor 'The Writer's Cut' in drukvorm. En van dat boek is nu een unieke GeenStijl Limited Edition te koop en die kunt u NU bestellen. De vorige Limited Edition van Van Amerongens GS-stukken was alleen beschikbaar voor Premium Leden en vloog de deur uit, maar deze VOLKSEDITIE is voor heel Nederland te koop.

In Annus Horribilis bespreekt Van Amerongen de waan van de week, zijn eigen gezondheid, afgewisseld met ter zake doende terzijdes en ter zijde doende terzakes, alles in zijn kenmerkende unieke stijl die Arthur van Amerongen tot zo'n ontzettende Arthur van Amerongen maakt. Of, in de woorden van de uitgever Ezo Wolf:

"Annus horribilis: the writer’s cut verschijnt in een exclusieve GeenStijl-editie van 300 genummerde, gepreegde en gesigneerde exemplaren.

De essentie van het naakte bestaan teruggebracht naar 100.000 woorden, met omslagillustratie van Cortés.

‘Mijn vader was een geestige hypochonder en had voortdurend last van ingebeelde ziektes. Bij elk puistje dacht hij dat hij kanker had, en bij ieder hoestje rende hij naar de huisarts. Hij zat altoos te grasduinen in de medische Winkler Prins, twee dikke blauwe boeken vol onsmakelijke foto’s van gemene aandoeningen. Terwijl hij dan grijnzend aan zijn bolknak zoog, vertelde hij – de taalfanaat – dat hij waarschijnlijk aan een hartaanval zou overlijden als hij een spellingsfout zou tegenkomen in de WP.’

In deze inktzwarte maar ook hilarische kroniek beschrijft Arthur van Amerongen het rampjaar waarin hij zou komen te overlijden – zo hoopten de hardcore reaguurders athans- aan de gevolgen van zijn ingebeelde ziektes."

TL;DR: Boek van Arthur van Amerongen. Kopen. Nu. Bestellen. =. Rond 27 maart in huis. Gesigneerd. En. Al.