Mooi nieuws voor iedereen die zich naar aanleiding van de Jodenjacht in Amsterdam zorgen maakt over de integratieproblemen in Dit Land. Die schijnen namelijk gewoon op te lossen te zijn door 'doorsnee' witte Nederlanders die wat vaker een praatje moeten maken met Joden en moslims. Al die laagopgeleide Joden met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen in één klap aan de slag als 'doorsnee' witte Nederlanders nou eindelijk eens een keer een praatje met ze maken in de tram, en als Marokkaanse jongens in de tram zitten om een praatje te maken met 'doorsnee' witte Nederlanders, hebben ze helemaal geen tijd meer voor hit-and-run-acties op hun scooters. Tenminste, als het we dit hemeltergend achterlijke stuk van ene Mees Koningswijk, social media redacteur van Het Parool, moeten geloven.

Overigens blijkt uit de cijfers dat doorsnee witte Nederlanders vaker contact hebben met mensen uit andere herkomstgroepen dan witte Nederlanders met een hoog inkomen. Daarom zijn de meeste doorsnee witte Nederlanders ook niet zo verbaasd over de Jodenjacht die heeft plaatsgevonden. Maar leg dat maar eens uit als je in de tram een praatje probeert te maken met Mees Koningswijk, die denkt dat de 'doorsnee' witte Nederlander zich na een 'doorsnee' jeugd in het 'doorsnee' Gooi nestelt in 'doorsnee' Amsterdam. Hoewel, Mees heeft daar helemaal geen tijd voor omdat hij druk op zoek is naar een Jood en/of moslim om het integratieprobleem mee op te lossen. Jammer hoor.