Bericht uit de hoofdstad, waar de lepel in de brijpot staat, 's avonds laat op het plein allemaal lichtjes zijn, op de markt jochies appels jatten, en in de parken iets oudere jongens rondcrossen op onmogelijk lelijke fatbikes en langsjoggende vrouwen aanranden. 24 slachtoffers stapten naar de politie, bleek een paar dagen geleden, en inmiddels is dat aantal bijna: verdubbeld. Nou dan zullen ze in de hoofdstad nu wel doordrongen zijn van de ernst van de situatie, zou je denken, maar dat blijkt helaas niet het geval. Het lokale sufferdje (bekend van het opknopen van eigen columnisten) besloot juist vandaag een lezersbrief af te drukken waarin ene Martin Hendrix het wegkijken en wegmoffelen tot een kunstvorm verheft. Typisch pubergedrag, schrijft hij. "Jongens op fatbikes die vrouwen een tik op de billen geven. Natuurlijk, het hoort niet. Corrigeer het, spreek ze aan (...) Hoe hard kan iemand überhaupt slaan terwijl hij op een fatbike fietst? Natuurlijk is het vervelend, maar zet het in perspectief. Dramatiseer niet zo!"

Natuurlijk, een aanranding is pas een aanranding als er hard wordt geslagen, zoals een verkrachting ook pas echt een verkrachting is als er hard en ferm wordt gestoot, niet van dat laffe geglij.

Echt super hoor, recht zo die gaat.