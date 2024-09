Marcel Levi riep ooit wat verstandige dingen over corona en toen dachten ze bij Het Parool, in een klimaat waarin steeds meer mensen verder in de complotpoep zakten, dat hij wel overal verstand van zou hebben. Dus kreeg-ie een column. En nu is de take: de wolf is stom, ""ecofanatici"" vinden de wolf wel geweldig dus: "Waarom zouden we niet voortaan een koppel tijgers in een kleuterdagverblijf stationeren of Bokito elke koopzondag in de Ikea laten winkelen?" Dat is dus een bijzonder onzinnige vergelijking en een extreem cracky take. ""Ecofanatici"" beweren helemaal niet dat het 'de schuld van de pony's is' als die worden doodgebeten door een wolf. Sterker nog, ""ecofanatici"" vinden het (waarschijnlijk) helemaal niet leuk dat er schapen en kalfjes worden doodgebeten door een wolf. Essentieel is: die wolf is hier zélf naartoe gekomen, zo iessss natoerrrrrrr, maar nu bepalen wij MENSEN met al onze mensenhekken en mensenafbakeningen en mensenkaveltjes en gebaande mensenpaden en gecultiveerde mensendiertjes dat die wolf (natoerrrrrr) hier niet past. Mensen dus. Precies zoals wij mensen ervoor verantwoordelijk zouden zijn om 'tijgers in een kleuterdagverblijf te stationeren' of 'Bokito in de Ikea te laten winkelen', want als Bokito mocht kiezen ging-ie echt niet de boer op voor de nieuwe Ektorp-productlijn. En zodra IEMAND 'tijgers in een kleuterdagverblijf stationeert' klagen we Marcel Levi aan voor aanzetten tot massamoord!