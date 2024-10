Toch nog even over die hoofdstad van ons. In stadsbode Het Parool verscheen begin deze maand een serie artikelen over Amsterdam als HUFTERHOOFDSTAD van Nederland. Die artikelen en de reacties erop werden nog eens nagekauwd in Parool-podcast Amsterdam Wereldstad. Want ja, de onverdraagzame hoofdstad van dit onverdraagzame land is de afgelopen decennia alleen maar onverdraagzamer geworden. Oh ja? JA. Om de haverklap worden in de podcast voorbeelden genoemd als ""jongeren"" op fatbikes, ""jongeren"" die in de tram niet opstaan voor een vrouw met een baby en ""jongeren"" die "kankerhoer" schreeuwen naar een overstekende vrouw. Met vermakelijk kunst- en vliegwerk dansen de duiders om de blinde vlek heen: zonder blikken of blozen wordt het gedrag van de kankerhoer-roepende fatbikejochies op de hoop gegooid van ouderwets Amsterdamse branie, bemoeizucht, poep op de stoep, haat in de straat, Ajax-DNA enzovoort enzovoort. Met andere woorden: een taxichauffeur die liever vieze zemmer roept naar een homostel dan ze een rit geeft en een Gucci-pet-bontkraag-drager die een passerend meisje een kech noemt, dat zijn gewoon een uitstekend geïntegreerde stadsburgers! Er wordt wel degelijk even aandacht gegeven aan het vraagstuk waarom er toch vooral veel te doen is over de hufterigheid van jongeren (lees ""jongeren"", red.) "Nederlanders hebben klagen over jongeren (lees ""jongeren"", red.) als soort van nationale hobby. Een mens ergert zich sneller aan mensen aan wie ze een beetje een hekel hebben." Waarvan akte.