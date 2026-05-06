En dan nu even wat nieuws over onzelf: cartoonist Cortés, bekend van internet, maar toch vooral van GeenStijl, is genomineerd voor de Pim Fortuynprijs, de prijs voor opiniemakers, politici en bestuurders die zich net als Pim Fortuyn (vzmh) onomwonden durven uitspreken in het maatschappelijk debat en strijden voor het vrije woord, of nou ja, voor het vrije beeld dus. Niemand tekent zo scherp en zo vrij als Cortés, dus niemand verdient die prijs zo hard als Cortés. Wij zijn in ieder geval rete blij dat wij (GeenStijl) hem (Cortés) hebben, en we hopen dat hij (Cortés) hem (de prijs) nu ook krijgt. Maar hee, anders kun je altijd nog de beste Pim Fortuyn worden die de prijs nooit won. Bovendien zijn vrienden van de show Keyvan Shabazi en Michiel Lieuwma, net als totale kampioenen Lenny Kuhr en Martin Sommer ook genomineerd. FEEST dus. Omdat je nu eenmaal zelf de slingers op moet hangen vieren wij dit heugelijke feit met nieuw werk van de meester zelf (hierboven) en een overzichtstentoonstelling (2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016), plus na de breek een paar redactionele favorieten. At your service!