4 februari - De niet te versmaden Verhofstadt

2019 was het jaar van de EU-verkiezingen. Exit Juncker the Druncker, enter Von der Leyen het Lichtgewicht. En Brexit-baas Barnier bezocht onze premier in het Torentje. Maar op de achtergrond galmt altijd het hysterische stemgeluid van Guy Verhofstadt, de meest agressieve ideoloog van het Europese project. Rrrrr, onweerstaanbaar!

8 maart - Ingelijste eeh.. aardbei

Minister Hugo de Jonge krijgt een ingelijste eh.. aardbei. Shirin Musa vroeg namens Femmes for Freedom aandacht voor de vele meisjes die jaarlijks uit angst voor eeh.. bepaalde culturele repressie een hersteloperatie van het maagdenvlies ondergaan. (Prent/foto via Femmes for Freedom)

21 maart - Boreale uil bindt 'm voor bij #PS2019

Forum wint de provinciale verkiezingen, en daarmee de Eerste Kamer. Het lijkt een enorme stoot met het voorgebonden rode potlood, in het achterste van de macht. Maar 23 minuten boreaal gebabbel over uilen leiden tot een snelle tweespalt in de groeispurt van FvD. Vvd alsnog de grootste in de senaat, met Groep Otten als bijwagen. De korte moraalpaniek was wel ff leuk.

27 maart - Godwin Glasses

Het voortdurende en zeer laagdrempelige gooien met schadelijke en meestal misplaatste beschuldigingen als ‘nazi’ en ‘fascist’ leverde de 3DWDD-bril met VARA-focus op.

8 april - Hoera brommermeerderjarig!

22 mei - Air Frans

#ItsTime! De Grote Timmerdfrans wilde, moest en zou graag voorzitter van de Europese Commissie worden. Vloog ie het hele continent voor over. Maar ja, achterkamers dicteren en hij bleek toch geen kanshebber. Zelfs Lubach lachte 'm uit.Troostprijs: klimaatpaus, met een budget van een paar honderd miljard. Daar kun je een hoop mondkapjes van kopen...

23 mei - Sjoemelsenator zoveelste parel aan de vvd-ketting

Weer een sjoemelaffaire / clusterfuck met een vvd'er in de hoofdrol: Duthler nam het niet zo nauw met integriteit en netjes zakendoen en mocht uiteindelijk ook vertrekken. Dat was de zoveelste bij de vvd. Telt U mee?

Juni-augustus - Boerkabuddies

De dappere vrouwen van FemmesforFreedom.com voerden in 2019 campagne en kwamen op voor vrouwen die gedwongen worden een boerka/niqaab te dragen en voor vrouwen die gevangen worden gehouden in hun huwelijk en zelfs hun huis. Op 26 juni nam de Eerste Kamer overigens de wet op het verbod op gezichtsbedekkende kleding in het openbaar vervoer, het onderwijs, de zorg en in overheidsgebouwen aan (met voorspelbare protesten door voorspelbare groepen tot gevolg).

20-27 juli - Hitterecords

Het was een HETE zomer: meerdere dagen zelfs met temperaturen van boven de 40 graden Celsius . De CO2-discussie pookte een en ander nog wat verder op. De hittekaart was als een malse biefstuk op het BBQ-rooster van het land.

10 augustus - leuk & jeuk

Spotprenten maak je om te krabben waar het jeukt. Niet alleen Revu belde, ook het Eindhovens Dagblad deed een interview met de Cortés. Prent uit het ED.

September - Kroniek van een faalfabriek

De eeuwige clusterfuck ICT & overheid, in het bijzonder bij het UWV, beschreven op GS in een doorlopend feuilleton door Rene Jan Veldwijk.

11 september - Brexit

Zal het ooit ophouden? Boris is in de nazomer door de Tories gekozen als nieuwe prime minister of the UK. En recent met overweldigende meerderheid door de Britse kiezer bevestigd. Brexit, eindelijk? Eind januari is de zoveelste deadline.

19 September - Derk Wiersum

Advocaat van kroongetuige Nabil B., geliquideerd door - vermoedelijk - Ridoun Taghi's mocromaffia. De Cortoon verscheen twee dagen later bij een column van Feynman.

24 september - HOW DARE YOU?

Kindprofeet Greta Thunberg donderpreekt op de VN Klimaattop. Resultaat: een shitload aan memes. En een paar fijne Cortoons.

1 november - Twee keer per jarig!

GeenStijl werd in 2019 zowel 16 als 1 jaar oud tegelijk: 16 jaar sinds de oprichting van GeenStijl, 1 jaar sinds de onafhankelijkheid & zelfstandigheid van TMG Mediahuis. Dat stopt de schrik wel in schrikkeljaar, ofzoiets.

11 november - De Teflon Don

Het zoveelste jaar waar de Teflon Don van de VVD40 weer doorheen glibberde. Bijvoorbeeld bij het terugsturen of -nemen van Kalifatima’s. Het lijstje is lang. Maar de laatste weken zien we toch ineens barsten in het firmament van 's lands flierefluitende filiaalhouder. Is de oliespuit leeg?

23 november - AI

Nee, het is niet Rob Jetten. Het is een tekening bij een artikel over AI. Artificiële intelligentie en robotica rukken steeds verder op, wat allerlei ethische vragen oproept: moet je wel alles willen wat technisch mogelijk is? Voor Eindhovens Dagblad.

3 December - De lul

De Tweede Kamer stemde voor een wet voor een vrouwenquotum in raden van bestuur. Cortoontje is al wat ouder, en is lekker herbruikbaar gebleken bij onder andere de wensen van de SER, en de manban op de TU/e.

3 december - Welke burgerdoden?

De selectieve amnesie van Rutte speelde weer op. Nu om naar schatting 70 burgerdoden als collaterale damage van een bom, gegooid door een Nederlandse F-16 in Irak. Maar ja, het was ook alweer een paar jaar geleden en er komt ook zoveel langs in de vergaderingen, dus je kan onmogelijk alles onthouden. Of zoiets.

12 december - Snel en de toeslagenaffaire

De toeslagenaffaire en de megaclusterfuck bij de Belastingdienst, die vele ouders ten onrechte van fraude beschuldigde en financieel ruïneerde. Dankzij het aanhoudende journalistieke graafwerk van Pieter Klein (RTL) en Jan Nijenhuis (Trouw) en dankzij het noeste kamerwerk door Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten (SP) was de lucht van de beerput dan eindelijk niet meer te harden en mocht Menno Snel toch zijn koffers pakken.

19 december - Klokkenluiders

Een heerlijk jaartje weer voor klokkenluiders, die volgens Mark Rutte prima bescherming genieten. Nou niet echt, met klokkenluiders gaat het nog steeds niet goed. Knappe man/vrouw die het gevecht met een overheid volhoudt, laat staan wint. Zo ook Victor van Wulfen, die aangifte deed tegen een arts van de luchtmacht die zijn medisch dossier vervalste, en tegen een voormalig squadroncommandant vanwege laster. Prent voor Eindhovens Dagblad, maar van Roelie Post tot Belastingambtenaren: de overheid is een bullebak tegen klokkenluiders.

21 december - Verlindmolens

Over het peperdure energiebeleid, de klimaatplannen en windmolens die op subsidie draaien. Prent voor Wynia’s Week, en als uitluider tevens een perfecte voorbode voor het volgende duurzame decennium

