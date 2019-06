Daar gaan we. Naar de dieprode verdoemenis. En dat allemaal omdat u uw voor- en achtertuin hebt betegeld en gehaktballen eet. In Gilze en Hupsel is vanmiddag de 30 graden aangetikt, en daarmee is de Grote Bejaardenmoord van 2019 begonnen. We hebben ergens (opzoeken - red) gelezen, dat het per graad temperatuurstijging zo'n 30 doden extra kost. Dus dit wordt een minne week voor Onze Ouderen. Live realtime verslag van de eerste tropische dag van 2019. Dit bericht wordt aangevuld.

Update: PAS OP VOOR Blauwalg

Update: Bij BNR zijn ze door de hitte bevangen.

Update: Bij de Blokker hebben ze nog ventilatoren.

Update: Vrouw gaat naakt in de koeling bij de Jumbo liggen.

Update: Kijk, daar gaat iemand te ver in zee bij Scheveningen.

Update: ALARM. Landelijke storing. 112 IS GESMOLTEN

Hee dikhuid. Doe es een bommetje!