Het is al weer ruim drie jaar geleden dat de Britten met een kleine meerderheid kozen voor Brexit. Weg uit de EU, hoera soevereiniteit. Maar ze hadden mooi buiten de "vertegenwoordigende democratie" gerekend! Want de meesten die zich 'volksvertegenwoordiger' noemen, hebben sindsdien alles in het werk gesteld om Brexit vooral níet te laten gebeuren. Theresa May bood voorstel na voorstel aan Brussel & Lagerhuis aan en kwam na iedere (on)beleefde weigering terug met uitstel na uitstel, totdat ze haar functie er maar naast legde in het weigerbakje. Boris Johnson verscheen met frisse moed (en dito opportunisme), maar hem wordt door zijn eigen parlement nog sneller de voet dwars gezet. Een No Deal Brexit is geblokkeerd, partijen die jarenlang om nieuwe verkiezingen riepen, willen nu geen nieuwe verkiezingen en het gevoel dat die hele Brexit nooit gaat gebeuren, neemt hand over hand toe. Kan hoor, bijna de helft van de Britten wilde überhaupt niet uit de EU. Maar hoeveel omwegen je ook verzint om de referendumuitslag niet te honoreren: enerzijds heb je nu te maken met een "volksvertegenwoordiging" die botweg weigert de wil van het volk te vertegenwoordigen, en anderzijds is de Europese Unie echt Hotel California. Maar dan zonder het zonlicht, de surfavondjes en de gezellige tacokarretjes op iedere straathoek. Maar hee - gelukkig hebben we de Cortoons nog!

