Een goedenmorgen en fijn dat u kijkt naar de GeenStijl GeheugenService, het programma voor mensen die zich iets willen herinneren, waar ze niets van bij staat. Vandaag proberen we Mark Rutte te helpen. Die heeft namelijk gezegd dat hem niets bijstaat van een melding in 2015 over de 70 burgerdoden bij een Nederlandse luchtaanval in Irak. Dat is opvallend, omdat het volgens minister Bijleveld aannemelijk is dat Ruttes ministerie daar wel over is geïnformeerd. Wij gaan daarom even kijken naar een stukje uit de wekelijkse persconferentie van de premier van 13 april 2018. Daarin gaat het over onderzoeken van het Openbaar Ministerie naar... burgerdoden in Irak.

We weten nu dat een van de zaken waar het OM onderzoek naar deed, gaat over die 70 burgerdoden uit 2015, waar Mark Rutte niets van bijstaat. Op 13 april 2018 stond hem er in ieder geval wel iets van bij. Het kan natuurlijk zijn dat Mark Rutte pas in 2018 over de 70 burgerdoden hoorde en zich de pestpokken schrok, maar het kan natuurlijk ook dat hij helemaal niet schrok omdat hem nog iets bijstond over een briefing in 2015. Een briefing, waar hem nu dus niets meer van bijstaat. Veel succes met herinneren, Mark Rutte!

Letterlijke tekst

WESTER (RTL NIEUWS)

Meneer Rutte is het er in het kabinet ook gesproken over de resultaten van het onderzoek van het OM naar vier missies met F-16’s boven Irak, waarbij één zeker, twee andere waarschijnlijk burgerdoden zijn gevallen.

RUTTE

Daar hebben wij het over gehad inderdaad, en daar heeft mevrouw Bijleveld ook volgens mij iets over gezegd bij het zogenaamde touwtje bij het vertrek. Want er is een voortgangsbrief naar de Kamer gestuurd en ik meen dat in die brief ook gereageerd wordt op de positie van het OM over die vier zaken.

WESTER

Ja, het Openbaar Ministerie heeft geconcludeerd dat alles binnen het mandaat is gebeurd en volgens de regels. Moet je gewoon, kun je concluderen: dit is gewoon ‘part of the job’, jammer dan?

RUTTE

Nou ja laten we even heel precies… Kijk Nederland is willens en wetens in die strijd tegen dat verschrikkelijke kalifaat betrokken geraakt een aantal jaren geleden. Daar was ik zelf groot voorstander van, dat is ook door het hele kabinet en breed in de Kamer gesteund. Zowel aan de Iraakse zijde doen we dingen, rondom helpen met de opbouw van troepen, zowel in Erbil aan Peshmerga-kant als in het zuiden van Irak rondom Bagdad. En we zijn betrokken met onze F-16’s, ook daadwerkelijk betrokken bij de strijd tegen ISIS boven Irak/Syrië. En ja, je probeert natuurlijk zo veel mogelijk heel precies te richten op wat je wilt raken. Dat lukt niet altijd heel precies en dan is het heel goed dat dat soort dingen ook altijd strafrechtelijk bekeken worden dat het OM tot deze conclusies komt. Ben ik natuurlijk blij mee. We hebben natuurlijk, echt hoor waar ik ook in de wereld kom, bij militairen bezoeken in missiegebieden, groot respect overal in de wereld voor onze F-16-piloten. We hebben echt een hele goeie, een kleine maar een hele goeie luchtmacht.

WESTER

En dat er daarbij soms burgerdoden vallen, dat moet je gewoon incalculeren? Het is niet anders?

RUTTE

Dat zou ik nou te nonchalant vinden, om even de term uit het vorige gesprek te herhalen. Dat zou ik te nonchalant vinden. Nee dat wil ik niet tot mijn woorden maken. Je wilt er alles aan doen om dat te voorkomen, maar je kunt 100 procent garantie geven dat je dat wilt voorkomen, je kunt geen 100 procent garantie geven dát je het voorkomt. Dat lukt niet altijd. Om te bombarderen moet je ‘targets’ hebben, daar kunnen fouten bij gemaakt worden: dat je niet heel precies blijkt, dat die ‘targeting’ niet heel precies heeft plaatsgevonden of dat de ‘intelligence’ die daaronder lag, dat daar fouten in zaten. Dus dat kan gebeuren, het is natuurlijk een oorlogsgebied. Maar ja, je probeert het wel te voorkomen. Dus uw samenvatting zou ik te nonchalant vinden.

