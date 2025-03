Dit gebeurt nou nooit, behalve altijd, als er op een oorlogsmissie van de Nederlandse Krijgsmacht iets misgaat: er zijn ergens cruciale beelden van, en die raken dan kwijt. Volkskrantjournalist Ben Meindertsma (ex-NOS, onthulde in 2019 het aantal van 70 burgerdoden en heeft zich sindsdien in het dossier vastgebeten) heeft het rapport van de commissie-Sorgdrager over de burgerdoden in Hawija heel erg goed gelezen en is over een Belangrijke Bijzin gestruikeld.

Daaruit blijkt namelijk dat Nederlandse vliegers de ochtend na het bombardement een video hebben gemaakt waarin naar alle waarschijnlijkheid de door het Nederlands bombardement aangerichte schade goed te zien is. Wij schrijven 'naar alle waarschijnlijkheid', want de video is weg. Foetsie. "Dat de Hawija-beelden zijn verdwenen, vindt de commissie onuitlegbaar. Vele malen wordt er navraag gedaan bij het ministerie van Defensie. Geen reactie. Archivarissen doen dagenlang onderzoek op de vliegbasis Leeuwarden en in het 50 kilometer lange archief van Defensie in Rijswijk. Zonder resultaat." En wat is dan het antwoord van Defensie? "Na veel vijven en zessen komt Defensie met een verklaring die meer vragen oproept dan beantwoordt: de beelden zouden geen nieuwe inzichten hebben opgeleverd. ‘De ochtendbeelden van 3 juni zijn derhalve beoordeeld als niet relevant om te bewaren en de data zijn de volgende dag weer overschreven.’" Een smoes uit 1998 van iemand snel iets moet verzinnen omdat zijn vrouw hem het huis uit wil zetten nadat hij Pulp Fiction over zijn trouwvideo heeft heen getapet. Niet echt een antwoord van een ministerie dat ongezien 3,5% van ons BNP uit wil geven en ondertussen de mensen die dat moeten betalen glashard voorliegt. Of wel dan.